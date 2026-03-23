Россельхознадзор пресек незаконный вывоз мяса из Новосибирска

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Управление Россельхознадзора по Амурской области обнаружил перевозку мясной продукции из Новосибирска под видом овощей, продукция будет уничтожена, сообщило ведомство.

Там уточнили, что груз был обозначен в транспортных накладных как "фрукты свежемороженые" и "спред", но фактически содержал продукцию животного происхождения: свинину - 3,5 тонны, говядину - 3,5 тонны и баранину - 100 килограмм.