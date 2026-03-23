Россельхознадзор пресек незаконный вывоз мяса из Новосибирска

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Управление Россельхознадзора по Амурской области обнаружил перевозку мясной продукции из Новосибирска под видом овощей, продукция будет уничтожена, сообщило ведомство.
"Управление Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха (Якутия) в ходе проверки на станции "Нижний Бестях" контейнерных грузов объемом 23 тонны установил перевозку мясной продукции под видом овощей. Отгрузка была произведена из Новосибирска", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что груз был обозначен в транспортных накладных как "фрукты свежемороженые" и "спред", но фактически содержал продукцию животного происхождения: свинину - 3,5 тонны, говядину - 3,5 тонны и баранину - 100 килограмм.
По словам службы, на всю продукцию не было ветеринарных сопроводительных документов. "Продукция будет уничтожена, Россельхознадзор обращается в УМВД, РЖД и прокуратуру по данной ситуации", - добавляется в сообщении.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.