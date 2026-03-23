Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку самолетов по согласованию

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" возобновляет прием и отправку воздушных судов по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.

Ранее ночью в понедельник в авиагавани были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

"Аэропорт " Пулково " возобновляет прием и отправку воздушных судов по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани ", - говорится в сообщении.