В "Пулково" из-за временных ограничений задержали более 50 рейсов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Более 50 рейсов задержаны в петербургском аэропорту "Пулково" из-за временных ограничений, 48 рейсов отменены, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково").

"Напомним, что авиагавань работает в режиме временных ограничений воздушного пространства более 15 часов. Отменено 48 рейсов. Задержано более 50 рейсов", - говорится в сообщении.