12:39 23.03.2026 (обновлено: 12:44 23.03.2026)
Футболист "Крыльев Советов" Раков вновь выбыл из строя из-за травмы
Футболист "Крыльев Советов" Раков вновь выбыл из строя из-за травмы
Восстановившийся от травмы нападающий "Крыльев Советов" Вадим Раков получил повреждение накануне матча 22-го тура чемпионата России по футболу с казанским... РИА Новости Спорт, 23.03.2026
© Фото : ФК "Крылья Советов"Вадим Раков
Вадим Раков - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Восстановившийся от травмы нападающий "Крыльев Советов" Вадим Раков получил повреждение накануне матча 22-го тура чемпионата России по футболу с казанским "Рубином", сообщили РИА Новости в самарском клубе.
Раков не выходил на поле в РПЛ с 1 ноября, когда "Крылья Советов" в гостях проиграли махачкалинскому "Динамо". В декабре он успешно перенес операцию на ноге, после чего набирал форму. В воскресенье Раков пропустил встречу с "Рубином" (0:0).
"Накануне игры с "Рубином" Раков получил повреждение. Позже он пройдет обследование. Команда соберется в Самаре 28 марта", - сообщили в пресс-службе "Крыльев Советов".
"Пока прогнозы давать рано, на днях сделаем повторный снимок, тогда будет понятно", - отметил агент игрока Владимир Кузьмичев, отвечая на вопрос о сроках восстановления его клиента.
Раков выступает за "Крылья Советов" на правах аренды, права на футболиста принадлежат "Локомотиву". В текущем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ за самарцев и забил пять мячей.
