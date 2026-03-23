Футболист "Крыльев Советов" Раков вновь выбыл из строя из-за травмы

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Восстановившийся от травмы нападающий "Крыльев Советов" Вадим Раков получил повреждение накануне матча 22-го тура чемпионата России по футболу с казанским "Рубином", сообщили РИА Новости в самарском клубе.

Раков не выходил на поле в РПЛ с 1 ноября, когда " Крылья Советов " в гостях проиграли махачкалинскому " Динамо ". В декабре он успешно перенес операцию на ноге, после чего набирал форму. В воскресенье Раков пропустил встречу с " Рубином " (0:0).

"Накануне игры с "Рубином" Раков получил повреждение. Позже он пройдет обследование. Команда соберется в Самаре 28 марта", - сообщили в пресс-службе "Крыльев Советов".

"Пока прогнозы давать рано, на днях сделаем повторный снимок, тогда будет понятно", - отметил агент игрока Владимир Кузьмичев, отвечая на вопрос о сроках восстановления его клиента.