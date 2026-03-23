Для работавших в Крыму и Севастополе расширили период страхового стажа
16:46 23.03.2026
Для работавших в Крыму и Севастополе расширили период страхового стажа
Для работавших в Крыму и Севастополе расширили период страхового стажа
Путин расширил период страхового стажа для работавших в Крыму и Севастополе

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий права граждан, работавших в Крыму и Севастополе, на пенсионное обеспечение, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон включает в страховой стаж для определения права на страховую пенсию и исчисления ее размера периоды работы или иной деятельности в Крыму и Севастополе с 17 марта по 31 декабря 2014 года.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что речь идет о тех гражданах, кто работал в Крыму и Севастополе в первые месяцы после их воссоединения с Россией, когда необходимая нормативно-правовая база только формировалась.
По его словам, важно, чтобы социальные права всех жителей регионов, ставших частью РФ, были едиными.
