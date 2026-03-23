В "Пулково" из-за ограничений задержали более 80 рейсов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Более 80 рейсов задержано на более чем два часа в "Пулково" из-за временных ограничений, отменено 62 рейса, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково").

"На 9:00 по мск: задержано более двух часов - более 80 рейсов; отменено - 62 рейса; на запасные аэродромы ушло - 45 рейсов", - говорится в сообщении.