Ормуз открыт для всех, кто не является агрессором, заявил иранский посол

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ормузский пролив остается открытым для всех стран, которые не являются агрессорами, заявил посол Ирана в Берлине Маджид Нили Ахмадабади.
"Ормузский пролив был и остается открытым для всех, кто не является агрессором", - заявил посол в интервью газете Berliner Zeitung.
Маджид Нили Ахмадабади также отметил, что военный конфликт имеет экономические последствия.
При этом, по словам иранского чиновника, Иран поддержит продолжительное перемирие, если оно будет служить экономическим или политическим интересам Исламской республики или стабильности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.