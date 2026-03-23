Источник: правкомиссия одобрила проект об ответственности криптопосредников

За совершение организацией, осуществляющей обмен цифровой валюты, сделок с резидентами, не являющимися квалифицированными инвесторами, которые выходят за пределы ограничений, установленных законодательством об обращении цифровых валют, предлагается предусмотреть наказание. Так, для должностных лиц предлагается установить штраф от 30 до 50 тысяч рублей либо предусмотрена дисквалификация на срок от одного года до двух лет. Для юридических лиц предлагается штраф от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.