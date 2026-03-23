Источник: правкомиссия одобрила проект об ответственности криптопосредников
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект федерального закона о введении ответственности за нелегальную деятельность... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T13:48:00+03:00
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект федерального закона о введении ответственности за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют РФ, сообщил источник РИА Новости.
Соответствующие изменения вносятся законопроектом "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". "Проектом предлагается дополнить КоАП РФ
новой статьей – "Нарушение требований законодательства об организации обращений цифровой валюты", - сообщил собеседник агентства.
За совершение организацией, осуществляющей обмен цифровой валюты, сделок с резидентами, не являющимися квалифицированными инвесторами, которые выходят за пределы ограничений, установленных законодательством об обращении цифровых валют, предлагается предусмотреть наказание. Так, для должностных лиц предлагается установить штраф от 30 до 50 тысяч рублей либо предусмотрена дисквалификация на срок от одного года до двух лет. Для юридических лиц предлагается штраф от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.
Разработка данного изменения велась во взаимосвязи с проектом федерального закона "О цифровой валюте и цифровых правах", регулирующего обращение криптовалют в России, то есть новая статья КоАП РФ призвана обеспечивать соблюдение норм будущего базового закона в сфере оборота цифровой валюты, добавил собеседник агентства.