Число погибших при пожаре в доме в центре Москвы выросло до трех

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пожар на площади 100 квадратных метров в девятиэтажном жилом доме в центре Москвы ликвидирован, три человека погибли, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее в ведомстве отмечали, что пожарно-спасательными подразделениями спасены 19 человек, в том числе 5 детей, а к тушению привлечены привлечены 86 человек и 23 единицы техники.
В Воронеже девочка погибла при пожаре в многоквартирном доме
21 марта, 16:46
"Пожар в Москве ликвидирован на площади 100 квадратных метров. К сожалению, 3 человека погибли", - говорится в сообщении.
Позже столичное ГУ МЧС уточнило, что из дома спасли 25 человек, в том числе шесть детей, пострадали четыре человека.
Столичный СК организовал проверку по факту пожара.
"Следственным отделом по Таганскому району следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка. Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Дептранс Москвы сообщил, что в связи с пожаром движение по Николоямской улице перекрыто.
Пожар после ДТП с бензовозом в Ростовской области ликвидировали
21 марта, 17:09