Поликлиника в ЖК "Томилино Парк" готова на 75% в Московской области
17:21 23.03.2026 (обновлено: 18:27 23.03.2026)
Поликлиника в ЖК "Томилино Парк" готова на 75% в Московской области
Готовность поликлиники в ЖК "Томилино Парк" составляет 75%, строительство планируют завершить летом, а принять первых пациентов она сможет до конца текущего... РИА Новости, 23.03.2026
новости подмосковья
Поликлиника в ЖК "Томилино Парк" готова на 75% в Московской области

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Готовность поликлиники в ЖК "Томилино Парк" составляет 75%, строительство планируют завершить летом, а принять первых пациентов она сможет до конца текущего года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Медучреждение рассчитано на 540 посещений в смену: 400 – взрослое отделение, 140 – детское. На данный момент местные жители получают медицинскую помощь в поликлиническом отделении, которое находится в 2,5 километра. Новое лечебное заведение расположится в непосредственной близости от жилых домов, все основные врачи и диагностическое оборудование будут в шаговой доступности. Обслуживаться в нем смогут порядка 22,5 тысячи человек, в том числе почти 6 тысяч детей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как ведутся работы, а также пообщался с жителями.
"В Московской области строится достаточно большое количество жилья. У нас есть правило, это региональный норматив градостроительного проектирования: если застройщик возводит дома, то обязательно должен построить поликлинику, детский сад и школу. Без этого строить мы не даем. Давным-давно у нас возникла ситуация, когда мы увидели большой дефицит в социальных объектах. Поэтому сейчас в каждом проекте Московской области применяем именно такой комплексный подход", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что в новой поликлинике, которая сейчас строится, уже видна современность. Но главная ценность заключается во врачах и качественном оборудовании – УЗИ, маммографе, рентген-аппарате.
В поликлинике расположатся четыре этажа, где будет все необходимое для диагностики и комфортного приема посетителей: от процедурных и прививочных до кабинетов флюорографии и УЗИ.
Пациенты смогут не только получить медицинскую помощь по всем основным врачебным специальностям, но и планово пройти диспансеризацию. Она включает измерение давления, лабораторные тесты, ЭКГ, флюорографию, маммографию для женщин старше 39 лет и углубленную диспансеризацию для тех, кто перенес коронавирус. Записаться на диспансеризацию можно через электронную регистратуру, по телефону 122, в поликлинике или с помощью бота Дениса.
Для взрослых и юных пациентов в новом медучреждении будет два отдельных входа. В детском отделении предусмотрена колясочная, во взрослом – аптечный пункт. На первом этаже разместятся кабинеты для вакцинации, сдачи анализов и забора биоматериала, а на третьем этаже – женская консультация. Кроме того, в поликлинике обустроят пост скорой медицинской помощи, рассчитанный на две бригады.
Директор по строительству соцобъектов Сергей Леонов добавил, что на сегодняшний день ведутся отделочные, слаботочные, электромонтажные работы. А все остальное – фасад, кровля, благоустройство – уже завершено. Медицинское оборудование закуплено и находится на складах. Это и цифровой рентген-аппарат, и флюорограф, и маммограф, и УЗИ экспертного класса, и стоматологическая техника. Также приобретены машины скорой помощи.
Прием в новой поликлинике будут вести специалисты узкого и широкого профиля: гастроэнтеролог, кардиолог, эндокриолог, невролог, хирург, аллерголог, отоларинголог, гинеколог, уролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, врачи общей практики.
В медучреждении будет работать около 130 медиков, в том числе 55 врачей. Это специалисты из соседних поликлиник, а также привлеченные из других регионов. Для них предусмотрены ежемесячная компенсация аренды жилья, единовременные выплаты при трудоустройстве, доплаты молодым врачам (педиатрам и терапевтам) и другие меры поддержки.
Директор Люберецкой областной клинической больницы Елена Сторожева подчеркнула, что региональные программы позволяют предлагать условия для того, чтобы врачи приезжали и работали в Московской области. Например, в прошлом году в Люберецкую областную клиническую больницу приняли 319 врачей и 293 сотрудника среднего медицинского персонала. Поэтому кадровый дефицит не ожидается.
Поликлиника строится по программе комплексного развития территорий - наряду с жилыми домами возводятся социальные объекты, что важно для молодых семей.
Управляющий директор девелоперского блока компании-застройщика Арцрун Геворкян указал, что в ЖК "Томилино Парк" уже работают два детских сада на 720 мест и две школы на 2 тысячи мест. В 2026 году ожидается ввод третьего детского сада на 360 мест и еще одной школы для 1,1 тысячи учеников, а также детско-взрослой поликлиники со станцией скорой помощи. Все они скоро будут готовы, и их открытие позволит сделать район еще более комфортным для жизни.
В городском округе Люберцы в прошлом году капитально отремонтировали взрослую поликлинику на 750 посещений в смену в Дзержинском. В феврале этого года начала работу новая поликлиника в поселке Октябрьский на 500 посещений. На данный момент готовится к открытию подобное лечебное заведение в ЖК "Люберецкий" на 300 посещений. В этом году планируют также завершить капремонт главного и терапевтического корпусов Люберецкой областной больницы имени Ухтомского, а в следующем – отделения Московского областного центра охраны материнства и детства на Октябрьском проспекте.
