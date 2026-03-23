16:11 23.03.2026 (обновлено: 16:21 23.03.2026)
Какой будет погода в Москве на этой неделе
Какой будет погода в Москве на этой неделе
Теплая и солнечная погода радует столичный регион своим присутствием, но долго ли это продлится? Синоптики только разводят руками и прогнозируют приход... РИА Новости, 23.03.2026
Какой будет погода в Москве на этой неделе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди на ВДНХ в Москве
Люди на ВДНХ в Москве
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Теплая и солнечная погода радует столичный регион своим присутствием, но долго ли это продлится? Синоптики только разводят руками и прогнозируют приход антициклона в Центральную Россию.
Чем это грозит жителям региона? И стоит ли бояться этих прогнозов?

Новые погодные рекорды?

Накануне температура в Москве достигла +10,5 градуса, побив рекорд 2015 года (+9,8). Однако в ближайшие дни дневная температура хотя и останется выше нормы, до новых рекордов вряд ли дойдет.
"С прошлой пятницы, 20 марта, рекорды уже идут очень высокие: +15…+16 градусов, а 25 марта 2014 года даже до +19,7. Приблизиться к ним температура еще может, а вот побить, скорее всего, нет", — заявила "Парламентской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Говоря о резких погодных аномалиях последних месяцев, Паршина отметила, что ученые связывают их с потеплением климата.
"Как шутят академики, "погода капризничает", — добавила она.
В предстоящие выходные, по словам синоптика, погода существенно не изменится — ее продолжит определять антициклон. При этом на дорогах и тротуарах сохранится гололедица, так как температура ночью будет регулярно падать ниже нуля.
"Так что и водителям, и пешеходам стоит быть внимательнее", — предупредила Паршина.
Уже ночью понедельника температура опустится до -3. Во вторник — среду, 24-25 марта, характер погоды кардинально изменится. На смену антициклону придет циклон с Атлантики и принесет в центральную часть России небольшие дожди и мокрый снег.
Женщина во время снегопада на одной из улиц Москвы
"Он пройдет по северу европейской части России, но заденет и центральные области", — уточнила Паршина.
Тем не менее, несмотря на такие колебания, март 2026 года может стать для Москвы самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд был установлен в 2007 году, когда среднемесячная температура составила +4,4 градуса.

Погода "миллион на миллион"

В Москве на выходных ожидается настоящее майское тепло — воздух может прогреться до +18 градусов. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, апрельское тепло, которое держится в Центральной России уже почти две недели, к воскресенью перерастет в рекордное. Все благодаря антициклону с характерной для него погодой "миллион на миллион".
Днем солнце будет греть почти по-летнему: термометры покажут +12…+15, а в выходные воздух прогреется до +15…+18. Это близко к рекорду 2020 года, когда было +17,4. Такая температура, отметил синоптик, соответствует климатическим показателям начала мая.
А вот ночами тепло быстро уходит. Как только солнце садится, столбики термометров опускаются до -3…+2.
По количеству солнечных дней Москва порадует, пасмурных дней будет немного. Впрочем, наслаждаться ясной погодой стоит с осторожностью. Как рассказала РИА Новости терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова, обгореть можно даже в марте.
"Солнце "жжет" кожу не температурой воздуха, а ультрафиолетом. Даже в марте уровень УФ-излучения уже может быть достаточно высоким, особенно в ясные дни", — объясняет специалист.
Опасность усугубляет снег. Он отражает до 80% ультрафиолетовых лучей, усиливая их воздействие. Так что если на улице еще лежат сугробы, риск получить солнечный ожог повышается в разы.
Прохожие на улице
Кстати, предупреждения получили не только любители пеших прогулок. Автомобилистам тоже дали рекомендации "по погоде".
Так, в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) напомнили водителям о смене резины. Днем воздух прогревается до +10…+13, но это еще не повод переобувать машину.
"Настоятельно рекомендуем переходить на летнюю резину, когда среднесуточная температура будет выше пяти-шести градусов. Это поможет избежать аварий", — отметили в Центре.
И, кстати, особенно не стоит торопиться тем, кто выезжает за город: в области температура ниже, а значит, и рисков на летних шинах больше. Мотоциклистам, по мнению специалистов, лучше пока вообще не выезжать на дороги.
 
 
 
