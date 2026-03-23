Более 220 километров на опорной сети дорог обновят в Подмосковье - РИА Новости, 23.03.2026
12:46 23.03.2026
Более 220 километров на опорной сети дорог обновят в Подмосковье
Более 220 километров на опорной сети дорог обновят в Подмосковье в этом году

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Московской области в ходе ремонтного сезона 2026 года обновят более 220 километров покрытия на опорной сети дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Работы проведут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
Дорожные знаки Парковка, Инвалиды и Способ постановки транспортного средства на стоянку на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
В Подмосковье упростили оформление резидентского парковочного разрешения
Вчера, 11:36
"Специалисты “Мосавтодора” отремонтируют более 50 участков дорог опорной сети, которые обеспечивают основной объем перевозок пассажиров и грузов в Подмосковье", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства добавил, что работы пройдут на территории 29 округов, что позволит обеспечить комфортный проезд более 3 миллионов жителей и гостей региона.
Покрытие обновят в том числе на ряде шоссе: Володарском, Волоколамском, Егорьевском, Лыткаринском, Можайском, Носовихинском, Озерском, Осташковском, Старом Ярославском, Старом Симферопольском и Фряновском.
Самыми протяженными дорогами опорной сети, которые отремонтируют в этом сезоне в регионе, будут "Лотошино – Суворово – Клин" в Волоколамском муниципальном округе протяженностью 16,7 километра. Участок ремонта проходит от Теряевой Рощи через села Теряево и Покровское, а также деревню Калеево до границы с городским округом Клин; "Поминово – Коробята – Запутное" в муниципальном округе Егорьевск протяженностью 14,8 километра. Работы пройдут от села Саввино через деревни Коробята и Василенцево до деревни Иванцево.
Помимо этого, покрытие обновят на трассе "Егорьевск – М-5 “Урал”" в городском округе Коломна протяженностью 13,7 километра. Участок ремонта протянется от села Чанки через село Нижнее Хорошово, деревни Рождественки и Шелухино до деревни Новой; "Панино – Малино" в Раменском муниципальном округе протяженностью 12,2 километра. Здесь дорожники приведут в порядок участок от трассы А-107 в районе деревни Панино через деревню Толмачево, село Заворово и деревню Никулино до остановки "Поворот на Марьинку".
В ведомстве добавили, что в опорную сеть Подмосковья входит более 220 дорог. В 2025 году специалисты "Мосавтодора" обновили порядка 300 километров покрытия на 60 таких участках.
Дорожный знак Остановка автобуса - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Пассажиры "Мострансавто" совершили более 102 млн поездок в Подмосковье
20 марта, 15:23
 
