В Подмосковье упростили оформление резидентского парковочного разрешения
На портале госуслуг Московской области появились три умных сервиса, которые упрощают оформление резидентского парковочного разрешения на платные стоянки в...
https://ria.ru/20260320/tvorog-2082036631.html
https://ria.ru/20260320/apk-2082011439.html
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. На портале госуслуг Московской области появились три умных сервиса, которые упрощают оформление резидентского парковочного разрешения на платные стоянки в регионе, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
"Первый сервис исключает повторную подачу заявлений, проверяя наличие ранее поданных и еще нерассмотренных обращений", — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что второй сервис позволяет выбрать действующее парковочное разрешение из реестра транспортных средств для внесения изменений — без ручного ввода данных. Третий проверяет наличие авто в реестре по госномеру и свидетельству о регистрации транспортного средства.
Бесплатно парковаться на платных парковках в области могут члены многодетных и приемных семей, владельцы электромобилей, покупатели абонементов и резиденты, которые оформили такое разрешение.
Услуга "Внесение (изменение, исключение) сведений в реестр транспортных средств, принадлежащих пользователям платных парковок" предоставляется бесплатно на региональном портале.
Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью учетной записи ЕСИА и заполнить электронную форму.
Результат поступит заявителю в личный кабинет в течение шести рабочих дней.