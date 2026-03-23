В Подмосковье упростили оформление резидентского парковочного разрешения

Дорожные знаки "Парковка", "Инвалиды" и "Способ постановки транспортного средства на стоянку" на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. На портале госуслуг Московской области появились три умных сервиса, которые упрощают оформление резидентского парковочного разрешения на платные стоянки в регионе, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

"Первый сервис исключает повторную подачу заявлений, проверяя наличие ранее поданных и еще нерассмотренных обращений", — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.

Она добавила, что второй сервис позволяет выбрать действующее парковочное разрешение из реестра транспортных средств для внесения изменений — без ручного ввода данных. Третий проверяет наличие авто в реестре по госномеру и свидетельству о регистрации транспортного средства.

Бесплатно парковаться на платных парковках в области могут члены многодетных и приемных семей, владельцы электромобилей, покупатели абонементов и резиденты, которые оформили такое разрешение.

Услуга "Внесение (изменение, исключение) сведений в реестр транспортных средств, принадлежащих пользователям платных парковок" предоставляется бесплатно на региональном портале.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью учетной записи ЕСИА и заполнить электронную форму.