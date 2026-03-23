Подгузова назвала задачи Комитета АБР по финкультуре и просвещению

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Среди задач Комитета по финансовой культуре и просвещению Ассоциации банков России – создание инклюзивной финансовой среды, проработка идей по развитию инвестиционной грамотности и предпринимательского потенциала, содействие финансовой защищенности домохозяйств и поддержка финансового просвещения, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

Под ее председательством состоялось первое заседание комитета. На нем Подгузова обозначила цели и план работы комитета.

"Финансовая культура – это не только набор знаний, но и экономическая безопасность и благополучие граждан и страны в целом. Поэтому мы выстраиваем системную работу по повышению уровня финансовой грамотности населения, и одним из логичных шагов на этом пути стало учреждение Комитета АБР. Среди его основных задач – создание инклюзивной финансовой среды, выработка предложений по развитию инвестиционной грамотности и предпринимательского потенциала, содействие финансовой защищенности домохозяйств и поддержка финансового просвещения на всех жизненных этапах человека. Что особенно важно, комитет будет заниматься также экспертизой законопроектов, мониторингом тенденций, изучением международного опыта, а также методической помощью членам Ассоциации банков России", – сказала Подгузова, ее слова приводит пресс-служба ПСБ.

Также участники комитета обсудили план работы и темы заседаний комитета на 2026 год. Подгузова выделила ключевые социальные группы, на работу с которыми комитет будет делать акцент: молодежь, военнослужащие и женщины. В числе приоритетных направлений будущих заседаний были выделены развитие культуры IPO и обеспечение защиты прав инвесторов, финансовая грамотность военнослужащих и финансовая грамотность молодежи.