Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 23.03.2026 (обновлено: 11:40 23.03.2026)
https://ria.ru/20260323/podguzova-2082357992.html
Подгузова назвала задачи Комитета АБР по финкультуре и просвещению
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082356085_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_519dc159ab6ce0ca3fde251f57b45364.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082356085_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_1250ca42f7f49c1dbac0962bfa18a731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : Пресс-служба ПСБСтарший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Среди задач Комитета по финансовой культуре и просвещению Ассоциации банков России – создание инклюзивной финансовой среды, проработка идей по развитию инвестиционной грамотности и предпринимательского потенциала, содействие финансовой защищенности домохозяйств и поддержка финансового просвещения, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.
Под ее председательством состоялось первое заседание комитета. На нем Подгузова обозначила цели и план работы комитета.
"Финансовая культура – это не только набор знаний, но и экономическая безопасность и благополучие граждан и страны в целом. Поэтому мы выстраиваем системную работу по повышению уровня финансовой грамотности населения, и одним из логичных шагов на этом пути стало учреждение Комитета АБР. Среди его основных задач – создание инклюзивной финансовой среды, выработка предложений по развитию инвестиционной грамотности и предпринимательского потенциала, содействие финансовой защищенности домохозяйств и поддержка финансового просвещения на всех жизненных этапах человека. Что особенно важно, комитет будет заниматься также экспертизой законопроектов, мониторингом тенденций, изучением международного опыта, а также методической помощью членам Ассоциации банков России", – сказала Подгузова, ее слова приводит пресс-служба ПСБ.
Также участники комитета обсудили план работы и темы заседаний комитета на 2026 год. Подгузова выделила ключевые социальные группы, на работу с которыми комитет будет делать акцент: молодежь, военнослужащие и женщины. В числе приоритетных направлений будущих заседаний были выделены развитие культуры IPO и обеспечение защиты прав инвесторов, финансовая грамотность военнослужащих и финансовая грамотность молодежи.
Подгузова также выступила с несколькими инициативами, в том числе о создании общего отраслевого канала, посвященного финансовой культуре, совместной поддержке инициатив и проектов по финансовой грамотности, а также формировании дорожной карты по направлениям работы комитета. В заключение она рассказала, что ПСБ уже сейчас активно развивает проекты по повышению финкультуры.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала