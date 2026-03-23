Ученые снова спорят о происхождении Туринской плащаницы

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. На протяжении 500 лет Туринская плащаница хранится в католическом соборе Турина и остается одной из самых спорных реликвий в истории христианства.

Главный удар по вере в аутентичность святыни нанесли в 1988 году.

Казалось, вопрос закрыт

В 1988-м три независимые лаборатории провели радиоуглеродный анализ образца ткани плащаницы. Результат был однозначен: ткань датировалась периодом 1260-1390 годов — то есть Средневековьем. Казалось, историческая загадка разрешена. Плащаница — подделка, созданная средневековым художником для того, чтобы привлечь паломников.

Но в 2019-м произошло неожиданное. Французский исследователь Тристан Казабьянка подал в суд на Британский музей. Он потребовал доступа к сырым данным того анализа 1988 года.

Когда Казабьянка и его коллеги проанализировали эти данные современными статистическими методами, обнаружилась критическая проблема. Данные оказались неоднородными — это означало, что образец ткани, взятый для анализа, был загрязнен или скомпрометирован.

Более того, вскрылось грубое нарушение. Оригинальный протокол 1986-го требовал взять несколько образцов с разных частей плащаницы. Вместо этого взяли один кусочек с края — ровно там, где ткань в Средние века могла быть отремонтирована или просто загрязнена. Главное доказательство средневекового происхождения плащаницы рухнуло.

Бразилец попытался разрешить спор через 3D-моделирование

Вопрос о подлинности плащаницы закрыть не удалось . В 2025 году бразильский специалист по 3D-графике Сисеро Мораес решил подойти к проблеме с помощью современных технологий.

Мораес использовал программы трехмерного моделирования и задался простым вопросом: почему след тела на ткани оказался настолько ровным и недеформированным? Результаты показали: на живом теле изображение получается искаженным и растянутым, а вот на барельефе оно почти совпадает с тем, что видно на плащанице.

Логика Мораеса казалась простой: средневековый художник мог создать такое изображение, положив ткань на барельеф и обработав ее краской или нагревом. И снова реликвию назвали подделкой.

Долгожданный ответ Ватикана

В феврале 2026 года ватиканские синдонологи — Тристан Казабьянка, Эмануэла Маринелли и Алессандро Пиана — опубликовали развернутую критику работы Мораеса. Их анализ показал систематические ошибки на каждом этапе исследования.

Во-первых, анатомические нарушения. Мораес смоделировал только переднюю часть тела, оставив спину без внимания. Он перепутал правую и левую ноги, как и руки. При этом выбрал произвольный рост моделируемого человека, хотя научный консенсус давно установил: человек на плащанице был ростом 173-177 сантиметров.

Во-вторых, устаревшие источники. Мораес взял для анализа фотографию плащаницы 1931-го. Это одна из самых старых фотографий артефакта. Почему выбор исследователя пал именно на нее — неясно.

В-третьих, неправильный материал. Мораес проводил моделирование не на льне, из которого действительно сделана плащаница, а на обычном хлопке.

Но главное — Мораес проигнорировал две физико-химические особенности плащаницы, которые делают гипотезу о средневековом происхождении невозможной.

Невозможно подделать

Первая деталь: глубина изображения на плащанице составляет всего 0,0002 миллиметра, или 0,2 микрона. Ни одна техника Средневековья не могла создать такого уровня точности и глубины. Это было бы невозможно без современных микроскопов и нанотехнологий.

Вторая деталь: на ткани многократно подтверждено наличие крови. Она попала на ткань раньше, чем появилось изображение тела. Это несовместимо ни с одной художественной техникой того периода.

CC0 / Giuseppe Enrie / Туринская плащаница до реставрации 2002 года. Лобное (а) и дорсальное (б) изображение