Ученые снова спорят о происхождении Туринской плащаницы

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. На протяжении 500 лет Туринская плащаница хранится в католическом соборе Турина и остается одной из самых спорных реликвий в истории христианства.
Главный удар по вере в аутентичность святыни нанесли в 1988 году.
Казалось, вопрос закрыт
В 1988-м три независимые лаборатории провели радиоуглеродный анализ образца ткани плащаницы. Результат был однозначен: ткань датировалась периодом 1260-1390 годов — то есть Средневековьем. Казалось, историческая загадка разрешена. Плащаница — подделка, созданная средневековым художником для того, чтобы привлечь паломников.
Но в 2019-м произошло неожиданное. Французский исследователь Тристан Казабьянка подал в суд на Британский музей. Он потребовал доступа к сырым данным того анализа 1988 года.
Когда Казабьянка и его коллеги проанализировали эти данные современными статистическими методами, обнаружилась критическая проблема. Данные оказались неоднородными — это означало, что образец ткани, взятый для анализа, был загрязнен или скомпрометирован.
Более того, вскрылось грубое нарушение. Оригинальный протокол 1986-го требовал взять несколько образцов с разных частей плащаницы. Вместо этого взяли один кусочек с края — ровно там, где ткань в Средние века могла быть отремонтирована или просто загрязнена. Главное доказательство средневекового происхождения плащаницы рухнуло.
Бразилец попытался разрешить спор через 3D-моделирование
Вопрос о подлинности плащаницы закрыть не удалось. В 2025 году бразильский специалист по 3D-графике Сисеро Мораес решил подойти к проблеме с помощью современных технологий.
Мораес использовал программы трехмерного моделирования и задался простым вопросом: почему след тела на ткани оказался настолько ровным и недеформированным? Результаты показали: на живом теле изображение получается искаженным и растянутым, а вот на барельефе оно почти совпадает с тем, что видно на плащанице.
Логика Мораеса казалась простой: средневековый художник мог создать такое изображение, положив ткань на барельеф и обработав ее краской или нагревом. И снова реликвию назвали подделкой.
Долгожданный ответ Ватикана
В феврале 2026 года ватиканские синдонологи — Тристан Казабьянка, Эмануэла Маринелли и Алессандро Пиана — опубликовали развернутую критику работы Мораеса. Их анализ показал систематические ошибки на каждом этапе исследования.
Во-первых, анатомические нарушения. Мораес смоделировал только переднюю часть тела, оставив спину без внимания. Он перепутал правую и левую ноги, как и руки. При этом выбрал произвольный рост моделируемого человека, хотя научный консенсус давно установил: человек на плащанице был ростом 173-177 сантиметров.
Во-вторых, устаревшие источники. Мораес взял для анализа фотографию плащаницы 1931-го. Это одна из самых старых фотографий артефакта. Почему выбор исследователя пал именно на нее — неясно.
В-третьих, неправильный материал. Мораес проводил моделирование не на льне, из которого действительно сделана плащаница, а на обычном хлопке.
Но главное — Мораес проигнорировал две физико-химические особенности плащаницы, которые делают гипотезу о средневековом происхождении невозможной.
Невозможно подделать
Первая деталь: глубина изображения на плащанице составляет всего 0,0002 миллиметра, или 0,2 микрона. Ни одна техника Средневековья не могла создать такого уровня точности и глубины. Это было бы невозможно без современных микроскопов и нанотехнологий.
Вторая деталь: на ткани многократно подтверждено наличие крови. Она попала на ткань раньше, чем появилось изображение тела. Это несовместимо ни с одной художественной техникой того периода.
Научная дискуссия вокруг плащаницы продолжается. Ватиканские специалисты настаивают, что она не может быть средневековой подделкой. Противники подлинности указывают на отсутствие логического объяснения происхождения артефакта. Между тем каждое новое исследование требует все большей методологической строгости.