Беглов: Петербург реализует программу "10 приоритетов развития" - РИА Новости, 23.03.2026
16:47 23.03.2026
Беглов: Петербург реализует программу "10 приоритетов развития"
Беглов: Петербург реализует программу "10 приоритетов развития" - РИА Новости, 23.03.2026
Беглов: Петербург реализует программу "10 приоритетов развития"
Санкт-Петербург реализует программу "10 приоритетов развития", опираясь на нацпроекты и предложения петербуржцев, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T16:47:00+03:00
2026-03-23T16:47:00+03:00
санкт-петербург
нева (река)
александр беглов
санкт-петербург, нева (река), александр беглов
Санкт-Петербург, Нева (река), Александр Беглов
Беглов: Петербург реализует программу "10 приоритетов развития"

Александр Беглов: Санкт-Петербург реализует программу «10 приоритетов развития»

© РИА Новости / Алексей Даничев | Вид на Невский проспект в Санкт-Петербурге
Вид на Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на Невский проспект в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Санкт-Петербург реализует программу "10 приоритетов развития", опираясь на нацпроекты и предложения петербуржцев, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов рассказал участникам регионального отчетного форума партии "Единая Россия" о ходе реализации программы "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга".
"В 2024 году президент обозначил новые национальные цели страны. Таких целей определено семь. Новые национальные цели и национальные проекты стали сигналом, чтобы уточнить и доработать Народную программу "Единой России". Национальные проекты предыдущего периода Петербург исполнил в полном объеме. Наш город - в пятерке регионов, которые достигли стопроцентного результата. Опираясь на новые нацпроекты и предложения петербуржцев, мы с вами определили основные направления развития города до 2030 года. Приоритетных направлений в нашей программе десять. Мы так и назвали новую программу – "10 приоритетов развития Петербурга", – сказал Беглов.
Он отметил, что самая масштабная часть программы – это мегапроекты. К ним относится Большой Смоленский мост – первый за 40 лет разводной мост через Неву. На сегодняшний день мост готов уже на 80%. В этом году начнется пропуск судов, а в 2028 году планируется полноценный ввод моста в эксплуатацию. Широтная магистраль скоростного движения - ключевой объект транспортного каркаса города. Первый ее этап – Витебская развязка – уже открыт. В составе новой магистрали запланирован еще один разводной мост через Неву. Мегапроект всепогодного морского курорта "Санкт-Петербург Марина" – это 160 гектаров на берегу Финского залива и 1,3 миллиона отдыхающих в год.
Губернатор отметил, что особое место в Народной программе партии отведено теме семьи и детства. Для реализации приоритета "Все возможности детям" в Петербурге было принято больше всего законодательных инициатив. Так, 1 сентября 2024 года Петербург первым в стране отменил родительскую плату за посещение детских садов. Каждая петербургская семья получает в подарок для новорожденного набор детских принадлежностей. 550 тысяч рублей составляет региональная выплата на погашение ипотеки семьям, где родился третий или последующий ребенок.
Во всех районах города созданы и открыты пункты бесплатного проката предметов первой необходимости для новорожденных. Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей получают петербургские студентки, вставшие на учет по беременности в учреждения здравоохранения. В вузах создаются группы кратковременного пребывания детей в специализированных детских комнатах.
"Сфера образования в Народной программе названа стратегической. Петербург полностью поддерживает этот тезис. В 2024 году мы закрыли накопленный дефицит школ и детских садов и начали большую программу обновления объектов образования. Провели полную реновацию шести школ и двух колледжей советского периода. Спланировали обширную программу капитального ремонта – как советских школ, так и школьных зданий в историческом центре", – сказал Беглов.
В Петербурге в настоящее время современными лабораториями оснащены 170 школ и 72 детских сада. Введены 49 детских технопарков. Благодаря новой инфраструктуре более 5 тысяч петербургских школьников получили свидетельства об освоении первой профессии.
Как отметил губернатор, принятые в период борьбы с пандемией коронавируса решения дали толчок к модернизации всей системы здравоохранения города, которая осуществляется в рамках приоритета "Здоровье петербуржцев". В рекордные сроки были построены семь стационаров-трансформеров. В Петербурге уже более 50 медицинских учреждений проводят операции повышенной сложности. Более 100 новых объектов здравоохранения появилось в Петербурге за последние годы: центры онкологической помощи, сосудистые центры, поликлиники.
Беглов также отдельно отметил важность в Народной программе заботу о старшем поколении. По его словам, город формирует систему медицинского сопровождения для людей старшего возраста: открывает центры женского здоровья для петербурженок старше 50 лет, выполняет рекордное количество операций по лечению катаракты, увеличивает объемы слухопротезирования.
Самая востребованная инициатива – "Серебряная карта". 39 музеев открыли свои двери для петербуржцев старшего поколения. 230 тысяч человек уже воспользовались "серебряной картой". Более 30 тысяч участников собрали "Танцевальные веранды".
"Особо хочу отметить важное решение в интересах петербуржцев старшего поколения: при поддержке президента мы уравняли в правах всех блокадников, независимо от того, сколько времени они провели в осажденном городе", – сказал губернатор.
Санкт-ПетербургНева (река)Александр Беглов
 
 
