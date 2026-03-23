Некоторые фигуристы до сих пор не могут покинуть Санкт-Петербург

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ряд фигуристов сборной России до сих пор не может отправиться из Санкт-Петербурга в Москву, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Некоторые фигуристы до сих пор не смогли отправиться в Москву и остаются в Санкт-Петербурге. Кто-то собирается отправиться самолетом после нормализации расписания, кто-то планирует уехать на поезде", - сообщил РИА Новости источник.

Кубок Первого канала проходил в Санкт-Петербурге 21-22 марта. Победу в нем одержала сборная Москвы, капитаном которой была Аделия Петросян , сообщившая в соцсетях, что была вынуждена провести ночь в аэропорту, а потом на вокзале.