15:46 23.03.2026
Некоторые фигуристы до сих пор не могут покинуть Санкт-Петербург
Ряд фигуристов сборной России до сих пор не может отправиться из Санкт-Петербурга в Москву, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости Спорт, 23.03.2026
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ряд фигуристов сборной России до сих пор не может отправиться из Санкт-Петербурга в Москву, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили РИА Новости, что в воскресенье вечером на фоне массовой отмены рейсов в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга фигуристы из Москвы не смогли улететь домой после Кубка Первого канала. Часть из них вернулась в гостиницу, перебронировав билеты на следующий день, некоторые отправились в Москву на поезде. В понедельник аэропорт Пулково все еще не нормализовал работу, большинство рейсов в Москву, как следует из информации на онлайн-табло, либо отменены, либо задержаны.
В ФФККР рассказали, как фигуристы уехали из Петербурга на фоне ограничений
Вчера, 01:06
"Некоторые фигуристы до сих пор не смогли отправиться в Москву и остаются в Санкт-Петербурге. Кто-то собирается отправиться самолетом после нормализации расписания, кто-то планирует уехать на поезде", - сообщил РИА Новости источник.
Кубок Первого канала проходил в Санкт-Петербурге 21-22 марта. Победу в нем одержала сборная Москвы, капитаном которой была Аделия Петросян, сообщившая в соцсетях, что была вынуждена провести ночь в аэропорту, а потом на вокзале.
Во второй половине воскресенья аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге несколько раз закрывался на прием и отправку самолетов из-за беспилотной опасности. Было отменено или задержано около 30 рейсов в Москву.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Петросян не смогла улететь из Петербурга
Вчера, 06:49
 
Фигурное катание, Аделия Петросян, Пулково (аэропорт), Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), Спорт
 
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Черундоло
    Д. Медведев
    647
    065
  • Теннис
    24.03 00:50
    М. Чилич
    А. Зверев
Перейти ко всем результатам
