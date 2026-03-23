© REUTERS / KCNA Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на военном параде в честь девятого съезда Трудовой партии Кореи в Пхеньяне

В России всегда будут рады видеть Ким Чен Ына, заявил Песков

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В России всегда будут рады видеть лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В России всегда будут рады видеть руководителя Корейской Народно-Демократической Республики (Ким Чен Ына - ред.)", - сказал Песков журналистам.