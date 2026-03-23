Человек на весах. Архивное фото

Человек на весах

В Минздраве назвали размер живота, при котором ставят диагноз ожирение

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Диагноз абдоминальное ожирение ставится мужчине при окружности живота 94 сантиметра, следует из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста, которые изучило РИА Новости.

Документ утвержден министерством здравоохранения России в феврале 2026 года.

Так, окружность живота определяют сантиметровой лентой в положении стоя при спокойном дыхании, ленту накладывают на уровне пупка. Окружность талии 94 сантиметра у мужчин является диагностическим критерием абдоминального ожирения.