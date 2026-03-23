В Минздраве назвали размер живота, при котором ставят диагноз ожирение
В Минздраве назвали размер живота, при котором ставят диагноз ожирение - РИА Новости, 23.03.2026
В Минздраве назвали размер живота, при котором ставят диагноз ожирение
Диагноз абдоминальное ожирение ставится мужчине при окружности живота 94 сантиметра, следует из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин...
2026-03-23T02:19:00+03:00
2026-03-23T02:19:00+03:00
2026-03-23T05:44:00+03:00
общество, россия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Россия, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования
В Минздраве назвали размер живота, при котором ставят диагноз ожирение
РИА Новости: диагноз ожирение ставят мужчине при окружности живота 94 сантиметра
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Диагноз абдоминальное ожирение ставится мужчине при окружности живота 94 сантиметра, следует из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста, которые изучило РИА Новости.
Документ утвержден министерством здравоохранения России в феврале 2026 года.
Так, окружность живота определяют сантиметровой лентой в положении стоя при спокойном дыхании, ленту накладывают на уровне пупка. Окружность талии 94 сантиметра у мужчин является диагностическим критерием абдоминального ожирения.
Уточняется, что мужчины, имеющие ожирение и избыточную массу тела, направляются для углубленного профилактического консультирования и дальнейшего диспансерного наблюдения в Центр здоровья.
Ранее академик РАН
, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко
рассказал РИА Новости, что ожирение наравне с диабетом может стать еще одной эпидемией, доля россиян с избыточным весом увеличивается.