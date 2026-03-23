В Канаде не ждут, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, заявил Кожевников
В Канаде не ждут, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, заявил Кожевников - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
Болельщики во всем мире ожидают продолжения гонки россиянина Александра Овечкина за рекордом канадца Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ)... РИА Новости Спорт, 23.03.2026
2026-03-23T16:46:00+03:00
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Болельщики во всем мире ожидают продолжения гонки россиянина Александра Овечкина за рекордом канадца Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом плей-офф, исключение точно составляют канадцы и частично американцы, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
В воскресенье "Вашингтон Кэпиталз
" в овертайме уступил "Колорадо Эвеланш
" в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 2:3. 40-летний капитан столичного клуба Овечкин
отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 1000-й за карьеру в НХЛ
с учетом плей-офф. Россиянин стал вторым после канадца Уэйна Гретцки
(1016) игроком в истории лиги, кому удалось достичь данной отметки.
"У Саши осталось 17 голов до полной победы над Гретцки. Не знаю, останется ли он в НХЛ или вернется в Россию
. Но это будет его решение. Один рекорд у него уже есть, и он, думаю, продержится очень долгое время. Ничего постоянного в мире не бывает. Лет через сто кто-то и побьет этот рекорд. Оставшиеся 17 шайб - это очень хорошая мотивация, но опять же все будет зависеть от решения Саши", - сказал Кожевников
.
"Я думаю, что Саше и в России хочется поиграть, и многие наши болельщики хотели бы его увидеть. Галактический рекорд - и будем ждать решения Саши. Весь мир будет ждать его решения и продолжения гонки за рекордом. Но для канадцев, конечно, будет неприятно, если Овечкин останется в НХЛ. Для них это точно не будет хорошим решением, как и (частично) для американцев. Они хотят, чтобы Овечкин уехал на родину (и рекорд остался за Гретцки)", - подчеркнул собеседник агентства.
Овечкин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Колорадо" стала для него 923-й. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы).