Овечкин может установить рекорд НХЛ на века, заявил Фетисов

"До рекорда Уэйна Гретцки осталось не так много, 16 шайб. Саше надо достойно завершить концовку сезона и думать, что делать дальше. В любом случае все будет зависеть от его решения. Естественно, все болельщики в мире ждут, что Саша решится пойти за рекордом Гретцки. На этом и построен спорт, есть цели, есть задачи и есть внимание всего мира к этому. Но все зависит от человека, который должен покорить эту последнюю вершину. Если Саша побьет достижение Гретцки, то это точно будет рекорд на века", - сказал Фетисов.