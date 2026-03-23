14:36 23.03.2026 (обновлено: 15:06 23.03.2026)
Овечкин может установить рекорд НХЛ на века, заявил Фетисов
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин близок к побитию рекорда канадца Уэйна Гретцки в НХЛ, в случае успеха россиянина это будет достижением на века, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
В воскресенье "Вашингтон" в овертайме уступил "Колорадо Эвеланш" в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 2:3. 40-летний Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 1000-й за карьеру в НХЛ с учетом матчей плей-офф. Форвард стал вторым после Уэйна Гретцки (1016) игроком в истории лиги, кому удалось достичь данной отметки.
"До рекорда Уэйна Гретцки осталось не так много, 16 шайб. Саше надо достойно завершить концовку сезона и думать, что делать дальше. В любом случае все будет зависеть от его решения. Естественно, все болельщики в мире ждут, что Саша решится пойти за рекордом Гретцки. На этом и построен спорт, есть цели, есть задачи и есть внимание всего мира к этому. Но все зависит от человека, который должен покорить эту последнюю вершину. Если Саша побьет достижение Гретцки, то это точно будет рекорд на века", - сказал Фетисов.
"Саша уже сделал то, что казалось невозможным, и новый рекорд сейчас рядом с ним. Такая цель - это то, ради чего человек живет и занимается своим делом. И если у Саши есть такая возможность, то, значит, надо попробовать. Это мое мнение", - добавил собеседник агентства.
Овечкин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Колорадо" стала для него 923-й. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы).
