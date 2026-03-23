"Даже Трамп чтит": Сушко о тысяче голов Овечкина в НХЛ

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор московского "Динамо" Сергей Сушко выразил мнение, что достижение нападающим "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным отметки в 1000 голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом чемпионатов и плей-офф является важным событием для всего российского спорта.