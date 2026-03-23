"Даже Трамп чтит": Сушко о тысяче голов Овечкина в НХЛ

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор московского "Динамо" Сергей Сушко выразил мнение, что достижение нападающим "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным отметки в 1000 голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом чемпионатов и плей-офф является важным событием для всего российского спорта.
В воскресенье "Вашингтон" в овертайме уступил "Колорадо Эвеланш" в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 2:3. Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 1000-й за карьеру в НХЛ. Он стал вторым игроком в истории лиги, кому удалось достичь данной отметки. Ранее это достижение покорилось канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов в чемпионатах и плей-офф).
"Это событие очень важное не только для "Динамо", но и для всего российского спорта. Не только хоккея. Овечкин - посол России. Даже президент США (Дональд Трамп) отмечает его в своих интервью, следит за его достижениями. Что касается того, оформит ли клуб какие-либо тематические поздравления в честь Александра на домашних матчах, то мы пока про это не думали. Летом мы пригласим Александра Михайловича на представление команды", - сказал Сушко журналистам.
Овечкин также является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Колорадо" стала для него 923-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы).