12:53 23.03.2026
"Даже Трамп чтит": Сушко о тысяче голов Овечкина в НХЛ
спорт, россия, сша, уэйн гретцки, дональд трамп, александр овечкин, вашингтон кэпиталз, хк динамо, колорадо эвеланш, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Россия, США, Уэйн Гретцки, Дональд Трамп, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, ХК Динамо, Колорадо Эвеланш, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Даже Трамп чтит": Сушко о тысяче голов Овечкина в НХЛ

Сушко: Овечкин - посол России, даже Трамп чтит его достижения

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор московского "Динамо" Сергей Сушко выразил мнение, что достижение нападающим "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным отметки в 1000 голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом чемпионатов и плей-офф является важным событием для всего российского спорта.
В воскресенье "Вашингтон" в овертайме уступил "Колорадо Эвеланш" в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 2:3. Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 1000-й за карьеру в НХЛ. Он стал вторым игроком в истории лиги, кому удалось достичь данной отметки. Ранее это достижение покорилось канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов в чемпионатах и плей-офф).
"Это событие очень важное не только для "Динамо", но и для всего российского спорта. Не только хоккея. Овечкин - посол России. Даже президент США (Дональд Трамп) отмечает его в своих интервью, следит за его достижениями. Что касается того, оформит ли клуб какие-либо тематические поздравления в честь Александра на домашних матчах, то мы пока про это не думали. Летом мы пригласим Александра Михайловича на представление команды", - сказал Сушко журналистам.
Овечкин также является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Колорадо" стала для него 923-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы).
