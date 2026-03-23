Овечкину нужно завершить карьеру на хорошей ноте, считает Крикунов
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, забросивший 1000 шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), является лучшим российским хоккеистом за всю историю... РИА Новости Спорт, 23.03.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, забросивший 1000 шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), является лучшим российским хоккеистом за всю историю лиги, но скоро ему придется завершить карьеру, сказал РИА Новости заслуженный тренер России Владимир Крикунов.
В воскресенье "Вашингтон" в овертайме уступил "Колорадо Эвеланш
" в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 2:3. 40-летний Овечкин
отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 1000-й за карьеру в НХЛ
с учетом плей-офф. Он стал вторым после канадца Уэйна Гретцки
(1016) игроком в истории лиги, кому удалось достичь данной отметки.
"Это выдающийся результат. Сложно даже с чем-то сравнить в карьере. Если говорить прямо: он лучший из наших игроков. Из всех, кто играл там, Александр Овечкин - лучший", - сказал Крикунов
.
"Думаю, ему все равно скоро придется завершать карьеру в НХЛ и в целом. Нужно уходить вовремя. Понимаю, что это тяжело, когда значительная часть жизни посвящена этому делу. От этого сложно отказаться. Но наступает момент, когда профессиональную карьеру нужно завершать. Любительски играть можно сколько угодно, но профессиональный спорт - это другое. И завершить, конечно, хочется на хорошей ноте", - отметил Крикунов.
Овечкин также является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Колорадо" стала для него 923-й. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы).