Овечкину нужно завершить карьеру на хорошей ноте, считает Крикунов - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
12:08 23.03.2026
Овечкину нужно завершить карьеру на хорошей ноте, считает Крикунов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, забросивший 1000 шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), является лучшим российским хоккеистом за всю историю лиги, но скоро ему придется завершить карьеру, сказал РИА Новости заслуженный тренер России Владимир Крикунов.
В воскресенье "Вашингтон" в овертайме уступил "Колорадо Эвеланш" в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 2:3. 40-летний Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 1000-й за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф. Он стал вторым после канадца Уэйна Гретцки (1016) игроком в истории лиги, кому удалось достичь данной отметки.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
22 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
Вашингтон
2 : 3
Колорадо
11:53 • Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Мэтт Рой)
54:17 • Александр Овечкин
(Дилан Строум, Cole Hutson)
41:05 • Габриэль Ландескуг
(Мартин Некаш)
46:03 • Николас Рой
(Захар Бардаков)
61:22 • Брок Нельсон
(Мартин Некаш, Девон Тоус)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Это выдающийся результат. Сложно даже с чем-то сравнить в карьере. Если говорить прямо: он лучший из наших игроков. Из всех, кто играл там, Александр Овечкин - лучший", - сказал Крикунов.
"Думаю, ему все равно скоро придется завершать карьеру в НХЛ и в целом. Нужно уходить вовремя. Понимаю, что это тяжело, когда значительная часть жизни посвящена этому делу. От этого сложно отказаться. Но наступает момент, когда профессиональную карьеру нужно завершать. Любительски играть можно сколько угодно, но профессиональный спорт - это другое. И завершить, конечно, хочется на хорошей ноте", - отметил Крикунов.
Овечкин также является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Колорадо" стала для него 923-й. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы).
