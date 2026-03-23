Овечкин побьет еще один рекорд Гретцки, считает Михайлов

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин является великим мастером своего дела, продолжающим забивать, и в ближайшее время он способен превзойти еще одно достижение канадца Уэйна Гретцки, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Овечкин также является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Колорадо" стала для него 923-й. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы).