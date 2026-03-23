Овечкин побьет еще один рекорд Гретцки, считает Михайлов
09:53 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/ovechkin-2082335344.html
Овечкин побьет еще один рекорд Гретцки, считает Михайлов
Михайлов: Овечкин в ближайшее время побьет еще один рекорд Гретцки

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин является великим мастером своего дела, продолжающим забивать, и в ближайшее время он способен превзойти еще одно достижение канадца Уэйна Гретцки, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
В воскресенье "Вашингтон" в овертайме уступил "Колорадо Эвеланш" в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 2:3. 40-летний Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 1000-й за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф. Он стал вторым после Уэйна Гретцки (1016) игроком в истории лиги, кому удалось достичь данной отметки.
Тренер "Вашингтона" восхитился 1000-м голом Овечкина
Вчера, 01:52
"Саша Овечкин - молодец, он забивает и забивает. Он великий мастер своего дела, и я думаю, что в ближайшее время он побьет еще один рекорд Уэйна Гретцки", - сказал Михайлов.
Овечкин также является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Колорадо" стала для него 923-й. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы).
Олимпийский чемпион, российский хоккеист, тренер, политический и спортивный деятель, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов во время встречи с журналистами в преддверии его 65-летнего юбилея в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
"Глупость какая-то": Фетисов отреагировал на слова Гретцки об Овечкине
9 января, 12:23
 
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Черундоло
    Д. Медведев
    647
    065
  • Теннис
    24.03 00:50
    М. Чилич
    А. Зверев
Перейти ко всем результатам
