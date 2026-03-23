Овчинский: дом по реновации построят в Люблине

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Дом в рамках программы реновации построят в районе Люблино на юго-востоке Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В сообщении уточняется, что дом разместится на Совхозной улице, общая площадь квартир в нем составит 45 тысяч квадратных метров.

"В здании также предусмотрены нежилые помещения – порядка четырех тысяч квадратных метров. Они будут находиться на первом этаже, в будущем там можно открыть магазины, аптеки и пункты выдачи заказов", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.