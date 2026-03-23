Частным фирмам разрешили применять оружие для защиты объектов во время СВО

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве специализированных частных охранных организаций (ЧОО) использовать стрелковое оружие для защиты охраняемых объектов на время проведения СВО, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предоставляет специализированным частным охранным предприятиям на период проведения СВО право получать и использовать боевое стрелковое оружие для защиты объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), стратегических предприятий, естественных монополий, госкорпораций, а также критически важных объектов федеральных ведомств.
Для получения оружия предусмотрено направление в Росгвардию мотивированного обращения, которое подлежит обязательному согласованию с управлением ФСБ по соответствующему субъекту РФ.
Росгвардия вправе принять решение о выдаче во временное пользование требуемых моделей боевого оружия и патронов к нему, исходя из их наличия, а непосредственно выдача частным охранникам оружия будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечал, что возможность получения специализированными частными охранными организациями стрелкового оружия во временное пользование на период проведения СВО позволит существенно повысить антитеррористическую защищенность критически важных объектов и работающих там граждан, усилить охрану важных объектов и территорий, реагировать на угрозы безопасности быстрее и эффективнее.
В Госдуме предложили обеспечить ЧОП боевым оружием
11 февраля, 07:51