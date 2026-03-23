Рейтинг@Mail.ru
Частным фирмам разрешили применять оружие для защиты объектов во время СВО - РИА Новости, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 23.03.2026 (обновлено: 17:28 23.03.2026)
https://ria.ru/20260323/oruzhie-2082439181.html
Частным фирмам разрешили применять оружие для защиты объектов во время СВО
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве специализированных частных охранных организаций (ЧОО) использовать стрелковое оружие для защиты... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T17:02:00+03:00
2026-03-23T17:28:00+03:00
общество
россия
владимир путин
василий пискарев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764772035_194:260:2996:1836_1920x0_80_0_0_3ca8a32728cca6dd9a90156bb2d9a650.jpg
https://ria.ru/20260211/gosduma-2073566475.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764772035_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_161cb9fbacad6a3b04712dbba6857813.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Общество, Россия, Владимир Путин, Василий Пискарев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Частным охранным организациям разрешили применять оружие для защиты объектов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМужчина стреляет по мишеням
Мужчина стреляет по мишеням - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Мужчина стреляет по мишеням. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве специализированных частных охранных организаций (ЧОО) использовать стрелковое оружие для защиты охраняемых объектов на время проведения СВО, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предоставляет специализированным частным охранным предприятиям на период проведения СВО право получать и использовать боевое стрелковое оружие для защиты объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), стратегических предприятий, естественных монополий, госкорпораций, а также критически важных объектов федеральных ведомств.
Для получения оружия предусмотрено направление в Росгвардию мотивированного обращения, которое подлежит обязательному согласованию с управлением ФСБ по соответствующему субъекту РФ.
Росгвардия вправе принять решение о выдаче во временное пользование требуемых моделей боевого оружия и патронов к нему, исходя из их наличия, а непосредственно выдача частным охранникам оружия будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечал, что возможность получения специализированными частными охранными организациями стрелкового оружия во временное пользование на период проведения СВО позволит существенно повысить антитеррористическую защищенность критически важных объектов и работающих там граждан, усилить охрану важных объектов и территорий, реагировать на угрозы безопасности быстрее и эффективнее.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Госдуме предложили обеспечить ЧОП боевым оружием
11 февраля, 07:51
11 февраля, 07:51
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала