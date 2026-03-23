В села Оренбуржья привлекут более 100 специалистов по земским программам

УФА, 23 мар – РИА Новости. В оренбургские села в 2026 году по земским программам привлекут более 100 специалистов: учителей, врачей, работников культуры и спорта, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Руководитель региона в своем Telegram-канале рассказал о земских работниках, "кто не просто выбирает жизнь в сельских населённых пунктах, но и делает её ярче и комфортнее. Это врачи, учителя, работники культуры".

"Гульфия Мухамедьянова – педагог с большим опытом работы. Узнав о программе "Земский учитель", переехала в наш регион из соседней Башкирии и получила не только финансовую поддержку, но и любовь десятков юных воспитанников. Теперь она классная "мама" для пятиклассников Приуральской школы Кувандыкского муниципального округа. Её ученики побеждают в конкурсах и олимпиадах. Показывают отличные результаты в учёбе", - сообщил Евгений Солнцев.

По словам губернатора Оренбургской области, в селе Трудовое Соль-Илецкого городского округа художественным руководителем местного клуба работает Надежда Михайловна Громовая. "Надежда Михайловна более 30 лет проработала в Оренбургском областном Дворце творчества детей и молодёжи им. В. П. Поляничко. Однако захотелось жизненных перемен. Помогла программа "Земский работник культуры". Педагог, переехав в село, организовала детские и взрослые творческие коллективы. Под её началом культурная жизнь села заметно оживилась: мероприятия и праздники стали обычным делом, жители всех возрастов стали участвовать в театральных постановках", - отметил руководитель области.

Губернатор Оренбуржья рассказал также о молодом специалисте Анастасии Абельганс, которая переехала в поселок Ленина, работает фельдшером в ФАПе Оренбургской районной больницы. Под её контролем здоровье почти 2 тысяч жителей посёлка. Местные уже оценили профессиональный и внимательный подход к работе молодого медика.