За что Чака Норриса полюбили в России - РИА Новости, 23.03.2026
16:35 23.03.2026 (обновлено: 17:18 23.03.2026)
За что Чака Норриса полюбили в России
За что Чака Норриса полюбили в России - РИА Новости, 23.03.2026
За что Чака Норриса полюбили в России
В 90-е у каждого ребенка была мечта — быть как Чак Норрис. Все знали: если Чак в деле, зло будет наказано, а добро победит ударом с разворота.
РИА Новости
За что Чака Норриса полюбили в России

Американский актер Чак Норрис - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Американский актер Чак Норрис. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В 90-е у каждого ребенка была мечта — быть как Чак Норрис. Все знали: если Чак в деле, зло будет наказано, а добро победит ударом с разворота.
Крутой Уокер не просто приехал в нашу страну, когда железный занавес приподнялся, — он приезжал в Россию 17 раз, открывал бизнес на Сретенке, встречался с политиками и даже назвал один российский город "самым крутым в мире". Чем он нас покорил и почему голливудская звезда так полюбила нашу страну?

Герой безвременья

В 90-е, когда старые герои были свергнуты, а новые еще не появились, на экранах телевизоров появился Корделл Уокер. Одинокий рейнджер, который не рассуждал о политике, а просто наводил порядок.
Воплощение народной мечты о справедливости — простой, понятной и неотвратимой. В эпоху тотального беззакония он был тем самым шерифом, которого отчаянно не хватало на улицах городов.

От кикбоксинга до клуба на Сретенке

Первый раз Чак Норрис приехал в Москву в 1992 году. Тогда он выступал почетным судьей на матче по кикбоксингу между трехкратным чемпионом мира американцем Ричардом Хиллом и Вадимом Украинцевым. Было ясно: актер искренне интересовался российскими единоборствами и относился к нашим бойцам с уважением.
Через два года, в 1994-м, Норрис побывал в Петербурге. Сохранились архивные кадры, где он общается с заслуженными тренерами России по боевым искусствам братьями Олегом и Арнольдом Риш. Норрис комментировал встречу с улыбкой: "Рад быть здесь и увидеть Петербург. В течение многих лет я ждал этого визита".
В середине 90-х Чак Норрис решил попробовать силы в российском бизнесе. В 1996-м открыл в Москве на Сретенке ночной клуб Chuck Norris Enterprise Club Beverly Hills.
Легендарная встреча с Жириновским

Именно там в 1997 году произошла встреча, ставшая легендой российского интернета. За одним столом оказались техасский рейнджер и Владимир Жириновский. По воспоминаниям очевидцев, лидер ЛДПР не был в списке приглашенных. Он устроил громкий скандал у входа. В итоге Чак Норрис лично вмешался и провел его внутрь клуба.
Несмотря на свой статус голливудской иконы, актер вел себя максимально просто и открыто, что сразу подкупало собеседников. Он встречался с Юрием Лужковым, обсуждал инвестиции, смеялся с Борисом Немцовым. Проводил встречи с поклонниками. В клубе на Сретенке не прятался в VIP-ложах, а спокойно выходил к гостям, раздавал автографы и фотографировался. Мог часами подписывать карточки и пожимать руки.
Клуб на Сретенке, впрочем, просуществовал недолго. Но это не охладило любовь Норриса к России.

Человек-мем

Вторая волна народной любви настигла его в 2000-х, когда Чак из героя боевиков превратился в героя интернет-мемов.
Шутки про его неуязвимость стали частью культурного кода: "Чак Норрис досчитал до бесконечности. Дважды"; "Это не Чак Норрис отжимается от земли, это он отталкивает землю от себя".

"Самый крутой город в мире"

В 2020 году, когда мир застыл в пандемии, актер записал видеообращение к жителям Якутска, поздравив их с Днем города.
"Дорогие жители Якутска, поздравляю вас с днем рождения самого холодного и самого крутого города в мире", — сказал он. А потом попросил не оставлять мусор в лесах рядом с городом — это было очень искренне.
Позже в интервью он объяснил, почему выделил именно Якутск. Для человека, который всю жизнь играл жестких, но справедливых героев, уважение к силе духа и стойкости — не пустые слова. Якутяне, живущие в экстремальных условиях, которые легко сломили бы кого-либо другого, явно заслужили этот титул.

Последний удар

Чаку Норрису исполнилось 86 лет 10 марта 2026-го. В тот день он опубликовал видео, где занимается боксом, и сказал: "Я не старею. Я становлюсь лучше".
Девятнадцатое марта он провел на Гавайях. Тренировался, разговаривал с другом по телефону, шутил. Но внезапно ему потребовалась экстренная медицинская помощь. Его госпитализировали.
На следующий день семья актера опубликовала пост, в котором говорилось о его скоропостижной кончине.
"Он прожил свою жизнь с верой, целью и непоколебимой преданностью тем, кого любил. Своим трудом, дисциплиной и добротой он вдохновил миллионы людей по всему миру и оставил неизгладимый след в стольких судьбах. Любовь и поддержка, которые он получал от поклонников со всего мира, значили для него очень много. Для него вы были не просто фанатами — вы были его друзьями", — написали его близкие.
Для нескольких поколений Чак останется не только героем боевиков, но и человеком, который понимал и ценил русский дух.
 
 
 
