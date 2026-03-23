© REUTERS / Bing Guan Последствия столкновения самолета Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada с пожарной машиной на территории аэропорта "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке. 23 марта 2026

В аэропорту Нью-Йорка самолет столкнулся с пожарной машиной

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Четверо пожарных тяжело ранены в результате столкновения самолета Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada с пожарной машиной на территории аэропорта "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке , сообщает издание New York Post

Ранее о столкновении самолета с транспортным средством и закрытии аэропорта "Ла-Гуардия" сообщал сервис Flightradar24

"Самолет авиакомпании Air Canada , прибывший в аэропорт "Ла-Гуардия", врезался в пожарную машину ночью в воскресенье, в результате чего четверо пожарных получили тяжелые ранения", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что столкновение произошло, когда самолет в плохих погодных условиях двигался в направлении гейта.

По данным газеты, на борту самолета находилось около 100 пассажиров, в настоящее время медики оценивают их состояние.