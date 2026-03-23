В аэропорту Нью-Йорка самолет столкнулся с пожарной машиной

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Четверо пожарных тяжело ранены в результате столкновения самолета Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada с пожарной машиной на территории аэропорта "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке , сообщает издание New York Post.
Ранее о столкновении самолета с транспортным средством и закрытии аэропорта "Ла-Гуардия" сообщал сервис Flightradar24.
В Польше поезд врезался в стадо зубров
22 марта, 12:01
"Самолет авиакомпании Air Canada, прибывший в аэропорт "Ла-Гуардия", врезался в пожарную машину ночью в воскресенье, в результате чего четверо пожарных получили тяжелые ранения", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что столкновение произошло, когда самолет в плохих погодных условиях двигался в направлении гейта.
По данным газеты, на борту самолета находилось около 100 пассажиров, в настоящее время медики оценивают их состояние.
По данным источников, на борту самолета была группа ортодоксальных евреев.
В США самолет экстренно сел после столкновения с неизвестным объектом
20 октября 2025, 01:07