Нижегородцы отправили четыре грузовика с гуманитарной помощью в зону СВО

Четыре грузовика с гуманитарной помощью отправили из Нижегородской области в зону СВО

Четыре грузовика с гуманитарной помощью отправили из Нижегородской области в зону СВО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мар - РИА Новости. Четыре грузовика с гуманитарной помощью отправили из Нижегородской области в зону специальной военной операции, сообщает Нижегородская епархия.

Гуманитарную акцию организовали правительство Нижегородской области, Нижегородская епархия и общественная организация "Духовное наследие".

"Двадцать третьего марта с территории Спасского Староярмарочного собора в Нижнем Новгороде в зону СВО отправили четыре грузовика с гуманитарным грузом. В составе гумпомощи - продукты, средства бытовой химии, спальные мешки, книги, генераторы. От Нижегородской епархии военнослужащим отправили строительные материалы, маскировочные сети, духовную литературу и иконы", - говорится в сообщении.

Как отметил протоиерей Александр Малафеев, совершивший молебен перед отправкой груза, "для солдат отрадна любая весточка, они чувствуют, что не одиноки, что мы все готовы трудиться, чтобы поддержать их".