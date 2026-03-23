Украинка Музычук заменит Конеру на шахматном турнире претенденток

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украинская шахматистка Анна Музычук примет участие в турнире претенденток вместо снявшейся с соревнований представительницы Индии Хампи Конеру, сообщается на странице Международной шахматной федерации (FIDE) в соцсети Х.
В воскресенье Конеру снялась с турнира по соображениям безопасности из-за удара дрона по территории Кипра. Соревнования с участием восьми претендентов и восьми претенденток пройдут в отеле недалеко от города Пафос на юго-западном побережье страны. Турниры будут проходить с 29 марта по 15 апреля. Действующей обладательницей мировой шахматной короны является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.
Музычук получила право на участие в качестве лучшей среди не сумевших ранее отобраться шахматисток по итогам сезона-2024/25. В турнире также сыграют россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Министерство обороны Великобритании ранее подтвердило удар БПЛА по базе "Акротири". Решение о переброске британских военных кораблей на Кипр было принято после того, как Кипр выразил недовольство ситуацией. Позже в британском военном ведомстве заявили, что дрон прилетел не из Ирана, а, вероятно, из Ливана или Ирака.
