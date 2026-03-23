Украинка Музычук заменит Конеру на шахматном турнире претенденток
11:09 23.03.2026
Украинка Музычук заменит Конеру на шахматном турнире претенденток
Украинка Музычук заменит Конеру на шахматном турнире претенденток
Украинская шахматистка Анна Музычук примет участие в турнире претенденток вместо снявшейся с соревнований представительницы Индии Хампи Конеру, сообщается на... РИА Новости Спорт, 23.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155671/82/1556718238_0:244:2047:1395_1920x0_80_0_0_42ca8e7a71391a58d9e8a7615cf24ff2.jpg
https://ria.ru/20260319/kholand-2081774345.html
кипр
иран
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155671/82/1556718238_0:143:2047:1678_1920x0_80_0_0_626431ff5b0d2cfc911f69f53e4e7c7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Украинка Музычук заменит Конеру на шахматном турнире претенденток

Украинка Анна Музычук заменит Конеру на шахматном турнире претенденток

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украинская шахматистка Анна Музычук примет участие в турнире претенденток вместо снявшейся с соревнований представительницы Индии Хампи Конеру, сообщается на странице Международной шахматной федерации (FIDE) в соцсети Х.
В воскресенье Конеру снялась с турнира по соображениям безопасности из-за удара дрона по территории Кипра. Соревнования с участием восьми претендентов и восьми претенденток пройдут в отеле недалеко от города Пафос на юго-западном побережье страны. Турниры будут проходить с 29 марта по 15 апреля. Действующей обладательницей мировой шахматной короны является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.
Музычук получила право на участие в качестве лучшей среди не сумевших ранее отобраться шахматисток по итогам сезона-2024/25. В турнире также сыграют россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Министерство обороны Великобритании ранее подтвердило удар БПЛА по базе "Акротири". Решение о переброске британских военных кораблей на Кипр было принято после того, как Кипр выразил недовольство ситуацией. Позже в британском военном ведомстве заявили, что дрон прилетел не из Ирана, а, вероятно, из Ливана или Ирака.
