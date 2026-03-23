Мостовой пошутил, что Мажич следит за его высказываниями

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой, комментируя признание главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорадом Мажичем ошибочным решение назначить пенальти в пользу "Зенита" в матче петербуржцев с махачкалинским "Динамо", пошутил, что глава судейского корпуса тоже следит за его высказываниями.
На прошлой неделе "Зенит" обыграл махачкалинское "Динамо" со счетом 1:0 в матче первого этапа полуфинала пути регионов Кубка России. Победный мяч забил Джон Дуран с пенальти, назначенного на восьмой компенсированной к первому тайму минуте. В понедельник Мажич в эфире "Матч Премьер" назвал назначение пенальти ошибочным, охарактеризовав это решение словом "ужас". Мостовой в своем Telegram-канале сразу после данного эпизода назвал его тем же словом.
"А чего тут удивляться? Мажич тоже следит за тем, что говорят великие футболисты, - со смехом сказал РИА Новости Мостовой. - А я это написал в первую секунду, и все это прекрасно видели. И сейчас повторяют. Два дня назад я был у Мажича в VAR-центре и спросил его: как можно назначать такие пенальти? Кстати, пенальти в матче "Балтики" в ворота "Сочи" тоже ужас, его тоже не было. Я им сказал: хотите убрать 90 процентов неправильных, нефутбольных решений, зовите Мостового".
"Хорошо, что признают ошибки. Жалко, что с опозданием, - продолжил собеседник агентства. - Мостовой это сказал в первую секунду, а люди начинают это понимать через пять-шесть дней. Когда Мостовой сказал, что (экс-главный тренер московского "Спартака" Гильермо) Абаскаль - это человек с автобусной остановки, это люди поняли только через два года. И я могу еще полсотни таких примеров привести. Могу только повторить: слушайте людей, которые играли в футбол на высочайшем уровне, и тогда такого будет меньше. Но у нас, к сожалению, так не могут. Никому не выгодно".
По мнению Мостового, наказание судей за ошибки само по себе проблему не решит. "Я в Европе играл 15 лет, тоже с этим сталкивался. Но VAR тогда не было. Я еще 20 лет назад говорил: введите электронную систему, как в теннисе, где все спорить перестали, когда появился Hawk-Eye. Понятно, что судьи все увидеть не могут, и они в этом не виноваты. Я сам судил и знаю, что это сложно. Особенно если учесть, что 95% судей не играли в футбол, а приходят судить, когда им по 35-37 лет. Допустим, накажут их, наверное, но проблема в чем: если в туре по 5-6 ошибок, и всех наказать, кто судить потом будет? Мы же не выйдем судить? Хотя хуже не будет, если выйду я. По возрасту, жаль, не пройду", - заключил Мостовой.