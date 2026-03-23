18:57 23.03.2026
Мостовой пошутил, что Мажич следит за его высказываниями
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой, комментируя признание главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорадом Мажичем... РИА Новости Спорт, 23.03.2026
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой, комментируя признание главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорадом Мажичем ошибочным решение назначить пенальти в пользу "Зенита" в матче петербуржцев с махачкалинским "Динамо", пошутил, что глава судейского корпуса тоже следит за его высказываниями.
На прошлой неделе "Зенит" обыграл махачкалинское "Динамо" со счетом 1:0 в матче первого этапа полуфинала пути регионов Кубка России. Победный мяч забил Джон Дуран с пенальти, назначенного на восьмой компенсированной к первому тайму минуте. В понедельник Мажич в эфире "Матч Премьер" назвал назначение пенальти ошибочным, охарактеризовав это решение словом "ужас". Мостовой в своем Telegram-канале сразу после данного эпизода назвал его тем же словом.
Кубок России по футболу
18 марта 2026 • начало в 18:15
Завершен
Зенит
1 : 0
Динамо Махачкала
45‎’‎ • Джон Дуран (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"А чего тут удивляться? Мажич тоже следит за тем, что говорят великие футболисты, - со смехом сказал РИА Новости Мостовой. - А я это написал в первую секунду, и все это прекрасно видели. И сейчас повторяют. Два дня назад я был у Мажича в VAR-центре и спросил его: как можно назначать такие пенальти? Кстати, пенальти в матче "Балтики" в ворота "Сочи" тоже ужас, его тоже не было. Я им сказал: хотите убрать 90 процентов неправильных, нефутбольных решений, зовите Мостового".
"Хорошо, что признают ошибки. Жалко, что с опозданием, - продолжил собеседник агентства. - Мостовой это сказал в первую секунду, а люди начинают это понимать через пять-шесть дней. Когда Мостовой сказал, что (экс-главный тренер московского "Спартака" Гильермо) Абаскаль - это человек с автобусной остановки, это люди поняли только через два года. И я могу еще полсотни таких примеров привести. Могу только повторить: слушайте людей, которые играли в футбол на высочайшем уровне, и тогда такого будет меньше. Но у нас, к сожалению, так не могут. Никому не выгодно".
По мнению Мостового, наказание судей за ошибки само по себе проблему не решит. "Я в Европе играл 15 лет, тоже с этим сталкивался. Но VAR тогда не было. Я еще 20 лет назад говорил: введите электронную систему, как в теннисе, где все спорить перестали, когда появился Hawk-Eye. Понятно, что судьи все увидеть не могут, и они в этом не виноваты. Я сам судил и знаю, что это сложно. Особенно если учесть, что 95% судей не играли в футбол, а приходят судить, когда им по 35-37 лет. Допустим, накажут их, наверное, но проблема в чем: если в туре по 5-6 ошибок, и всех наказать, кто судить потом будет? Мы же не выйдем судить? Хотя хуже не будет, если выйду я. По возрасту, жаль, не пройду", - заключил Мостовой.
