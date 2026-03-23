Юрист рассказал, какой срок грозит подозреваемому по делу о пожаре в Москве

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Подозреваемому по делу о причинении смерти по неосторожности, возбужденному по факту гибели четырех человек при пожаре в центре Москвы, может грозить до четырех лет лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
В понедельник в ГСУ СК Москвы сообщили РИА Новости о задержании подозреваемого по делу о пожаре. Как установило следствие, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем одним из жильцов дома. По данным Telegram-канала SHOT, виновником возгорания в центре Москвы мог стать артист цирка Евгений Чернов. Как писал Telegram-канал, в квартире гимнаста на Николоямской улице из-за непотушенной сигареты загорелся диван.
"Следственный отдел возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Вменяемая Евгению Чернову часть 3 статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности) относится, соответственно, к категории средней тяжести. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на четыре года", - сказал агентству Хаминский.