Юрист рассказал, какой срок грозит подозреваемому по делу о пожаре в Москве

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Подозреваемому по делу о причинении смерти по неосторожности, возбужденному по факту гибели четырех человек при пожаре в центре Москвы, может грозить до четырех лет лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.