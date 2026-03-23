Россиян предупредили о мошенничестве при бронировании отелей

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Злоумышленники обманывают россиян, создавая поддельные сайты отелей - это самая распространенная мошенническая схема в сфере бронирования отдыха, которая направлена на кражу денежных средств, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации "Альянс туристических агентств", генеральный директор туроператора "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"В основном мошеннические схемы – это липовые сайты отеля. Вот это примерно 90% мошеннических схем", - сказал Мкртчян

По его словам, создается фейковый сайт отеля, где туристов может привлечь низкая стоимость проживания. "Люди бронируют, платят деньги, приезжают в отель, а их там никто не ждет", - пояснил он.

Мкртчян добавил, что мошенники создают сайты, полностью похожие на официальные, незначительно меняя название. "Ставят нижнее подчеркивание, черточку какую-то, и вы попадаете на другую страницу, а она один в один похожа на сайт вашего отеля", - объяснил он.