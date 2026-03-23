Россия дорожит дружескими отношениями с Вьетнамом, заявил Мишустин

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия искренне дорожит дружественными отношениями с Вьетнамом, основанными на принципах всеобъемлющего стратегического партнерства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем.

"Мы искренне дорожим дружественными российско-вьетнамскими отношениями, основанными на принципах всеобъемлющего стратегического партнерства, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - указал глава кабмина.

Премьер-министр обратил внимание на то, что по линии правительств двух государств обеспечивается эффективное исполнение достигнутых на высшем уровне договоренностей.