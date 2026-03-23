Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу центра волейбола Ярославской области внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
20:52 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/mirotvorets-2082496363.html
Экс-главу центра волейбола Ярославской области внесли в базу "Миротворца"
Экс-главу центра волейбола Ярославской области внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
Экс-главу центра волейбола Ярославской области внесли в базу "Миротворца"
Бывший директор Центра развития физической культуры и спорта Ярославской области (Центра волейбола) Никита Петровский внесен в базу данных скандального... РИА Новости Спорт, 23.03.2026
2026-03-23T20:52:00+03:00
2026-03-23T20:52:00+03:00
волейбол
александр соколов
дунья миятович
обсе
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/70788/44/707884490_0:0:2012:1133_1920x0_80_0_0_c9c6de3ccebf91574f57899065859344.jpg
https://ria.ru/20260320/domani-2081928614.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/70788/44/707884490_0:0:2012:1509_1920x0_80_0_0_af3dfc2240307df1d7a4c3d0428ecae4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
александр соколов, дунья миятович, обсе, паралимпийские игры
Волейбол, Александр Соколов, Дунья Миятович, ОБСЕ, Паралимпийские игры
Экс-главу центра волейбола Ярославской области внесли в базу "Миротворца"

Экс-глава центра волейбола Ярославской области попал в базу "Миротворца"

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВолейбольный мяч
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Волейбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Бывший директор Центра развития физической культуры и спорта Ярославской области (Центра волейбола) Никита Петровский внесен в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Персональные данные были опубликованы 22 марта. "Миротворец" обвиняет Петровского в публичной поддержке России, а также в якобы покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины. Поводом для внесения в базу стало участие в организации проведения мастер-класса по волейболу для участников СВО в волейбольном центре Ярославля в декабре 2025 года. Мастер-класс провел олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России по волейболу Александр Соколов.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
Дмитрий Домани - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Бывший генменеджер сборной России по баскетболу внесен в базу "Миротворец"
20 марта, 13:19
 
ВолейболАлександр СоколовДунья МиятовичОБСЕПаралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Черундоло
    Д. Медведев
    647
    065
  • Теннис
    24.03 00:50
    М. Чилич
    А. Зверев
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала