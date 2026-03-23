Экс-главу центра волейбола Ярославской области внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Бывший директор Центра развития физической культуры и спорта Ярославской области (Центра волейбола) Никита Петровский внесен в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Персональные данные были опубликованы 22 марта. "Миротворец" обвиняет Петровского в публичной поддержке России, а также в якобы покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины. Поводом для внесения в базу стало участие в организации проведения мастер-класса по волейболу для участников СВО в волейбольном центре Ярославля в декабре 2025 года. Мастер-класс провел олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России по волейболу Александр Соколов.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.