Депутат рассказала о расширении использования маткапитала

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Расширение возможностей использования средств материнского капитала направлено на улучшение жилищных условий семей с ребенком, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление правительства, в котором уточняется, что средства материнского капитала теперь можно использовать для строительства или реконструкции жилого дома на землях, предназначенных для личного садоводства.

"Парламентской газете". "У нас и ранее допускалось использование материнского семейного капитала для индивидуального жилищного строительства на земельном участке садоводческого хозяйства. Уточнение формулировки вводит дополнительные гарантии использования средств по назначению - именно для улучшения жилищных условий семьи с ребенком", - сказала Бессараб

Кроме того, теперь материнский капитал разрешается направлять на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и процентов по займам, которые были получены в микрокредитных компаниях для приобретения или строительства жилья. При этом условия остались прежними - такая микрокредитная компания (МКК) должна полностью принадлежать региону.