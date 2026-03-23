16:06 23.03.2026
Депутат рассказала о расширении использования маткапитала
Депутат рассказала о расширении использования маткапитала
Расширение возможностей использования средств материнского капитала направлено на улучшение жилищных условий семей с ребенком, заявила член комитета Госдумы по... РИА Новости, 23.03.2026
Бессараб: расширение использования маткапитала улучшит жилищные условия семей

Женщина с ребенком держат макет дома. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Расширение возможностей использования средств материнского капитала направлено на улучшение жилищных условий семей с ребенком, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление правительства, в котором уточняется, что средства материнского капитала теперь можно использовать для строительства или реконструкции жилого дома на землях, предназначенных для личного садоводства.
Ребенок держит за руку маму
Назван размер маткапитала после индексации в 2026 году
18 марта, 05:25
"У нас и ранее допускалось использование материнского семейного капитала для индивидуального жилищного строительства на земельном участке садоводческого хозяйства. Уточнение формулировки вводит дополнительные гарантии использования средств по назначению - именно для улучшения жилищных условий семьи с ребенком", - сказала Бессараб "Парламентской газете".
Кроме того, теперь материнский капитал разрешается направлять на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и процентов по займам, которые были получены в микрокредитных компаниях для приобретения или строительства жилья. При этом условия остались прежними - такая микрокредитная компания (МКК) должна полностью принадлежать региону.
В России существует два вида микрофинансовых организаций: микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК). Разница между ними небольшая: первые - более крупные организации, уставный капитал и выдаваемые займы у них больше, кроме того, они могут выпускать облигации.
