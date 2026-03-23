В Лондоне неизвестные подожгли четыре машины скорой - РИА Новости, 23.03.2026
08:53 23.03.2026 (обновлено: 10:33 23.03.2026)
В Лондоне неизвестные подожгли четыре машины скорой
Неизвестные подожгли четыре машины скорой помощи в еврейском районе на севере Лондона, полиция города инициировала расследование, сообщает ведомство. РИА Новости, 23.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082342640_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ec8e93302e7f0ecc4eb5ed2b866794f7.jpg
1
5
4.7
96
353
60
353
60
2026
353
60
353
60
353
60
353
60
Поджог машины скорой помощи еврейской общины в Лондоне. Неизвестные подожгли четыре скорых. Полиция рассматривает это как преступление на почве антисемитизма и ненависти.
2026-03-23T08:53
true
PT0M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082342640_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e08ed2ce70398cf4052f4ad8ce17f033.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В еврейском районе Лондона неизвестные подожгли четыре машины скорой

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Неизвестные подожгли четыре машины скорой помощи в еврейском районе на севере Лондона, полиция города инициировала расследование, сообщает ведомство.
"Расследование инициировано после того, как четыре машины скорой помощи, принадлежащие службе скорой помощи еврейской общины, были подожжены в (лондонском районе - ред.) Голдерс-Грин", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Согласно публикации, инцидент рассматривается как преступление на почве антисемитизма и ненависти. Отмечается, что жители домов, расположенных рядом с местом пожара, были эвакуированы, некоторые дороги - перекрыты, однако сообщений о пострадавших не поступало. Все возгорания были ликвидированы, добавляют правоохранители.
Кроме того, согласно пресс-релизу, на месте происшествия также были слышны взрывы. Полиция полагает, что они связаны с тем, что в машинах были канистры с газом.
По словам представителя ведомства Сары Джексон, сейчас правоохранители изучают данные с камер видеонаблюдения и действуют на месте происшествия. Она отметила, что, предварительно, речь идет о трех подозреваемых, однако пока что никто не был задержан.
