В Лондоне неизвестные подожгли четыре машины скорой

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Неизвестные подожгли четыре машины скорой помощи в еврейском районе на севере Лондона, полиция города инициировала расследование, сообщает ведомство.

"Расследование инициировано после того, как четыре машины скорой помощи, принадлежащие службе скорой помощи еврейской общины, были подожжены в (лондонском районе - ред.) Голдерс-Грин", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Согласно публикации, инцидент рассматривается как преступление на почве антисемитизма и ненависти. Отмечается, что жители домов, расположенных рядом с местом пожара, были эвакуированы, некоторые дороги - перекрыты, однако сообщений о пострадавших не поступало. Все возгорания были ликвидированы, добавляют правоохранители.

Кроме того, согласно пресс-релизу, на месте происшествия также были слышны взрывы. Полиция полагает, что они связаны с тем, что в машинах были канистры с газом.