В Лондоне неизвестные подожгли четыре машины скорой
В Лондоне неизвестные подожгли четыре машины скорой - РИА Новости, 23.03.2026
В Лондоне неизвестные подожгли четыре машины скорой
Неизвестные подожгли четыре машины скорой помощи в еврейском районе на севере Лондона, полиция города инициировала расследование, сообщает ведомство.
2026-03-23T08:53:00+03:00
2026-03-23T08:53:00+03:00
2026-03-23T10:33:00+03:00
Поджог машины скорой помощи еврейской общины в Лондоне
Поджог машины скорой помощи еврейской общины в Лондоне. Неизвестные подожгли четыре скорых. Полиция рассматривает это как преступление на почве антисемитизма и ненависти.
2026-03-23T08:53
В Лондоне неизвестные подожгли четыре машины скорой
В еврейском районе Лондона неизвестные подожгли четыре машины скорой
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Неизвестные подожгли четыре машины скорой помощи в еврейском районе на севере Лондона, полиция города инициировала расследование, сообщает ведомство.
"Расследование инициировано после того, как четыре машины скорой помощи, принадлежащие службе скорой помощи еврейской общины, были подожжены в (лондонском районе - ред.) Голдерс-Грин", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Согласно публикации, инцидент рассматривается как преступление на почве антисемитизма и ненависти. Отмечается, что жители домов, расположенных рядом с местом пожара, были эвакуированы, некоторые дороги - перекрыты, однако сообщений о пострадавших не поступало. Все возгорания были ликвидированы, добавляют правоохранители.
Кроме того, согласно пресс-релизу, на месте происшествия также были слышны взрывы. Полиция полагает, что они связаны с тем, что в машинах были канистры с газом.
По словам представителя ведомства Сары Джексон, сейчас правоохранители изучают данные с камер видеонаблюдения и действуют на месте происшествия. Она отметила, что, предварительно, речь идет о трех подозреваемых, однако пока что никто не был задержан.