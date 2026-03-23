Капитан "Локомотива" высказался о вылете команды из Кубка России по футболу - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
Футбол
09:21 23.03.2026
Капитан "Локомотива" высказался о вылете команды из Кубка России по футболу
Футбол, Спорт, Россия, Акрон, Антон Митрюшкин, Локомотив (Москва), Крылья Советов, Кубок России по футболу, Российская премьер-лига (РПЛ)
Капитан "Локомотива" высказался о вылете команды из Кубка России по футболу

Капитан "Локомотива" Митрюшкин: после вылета из КР состоялся мужской разговор

© РИА Новости / Алексей Даничев Антон Митрюшкин
 Антон Митрюшкин - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Антон Митрюшкин. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Капитан московского "Локомотива" Антон Митрюшкин в разговоре с РИА Новости признал, что в раздевалке команды после вылета из Кубка России по футболу состоялся мужской разговор.
"Локомотив" 19 марта на выезде проиграл самарским "Крыльям Советов" (2:2, 4:5 - по пенальти) в матче первого этапа полуфинала пути регионов Кубка России. Железнодорожники завершили выступление в турнире.
"Давайте не будем оценивать (возобновление сезона для "Локомотива") - первые матчи выиграли, Кубок, к сожалению, проиграли. Сейчас вся борьба в чемпионате впереди. Хотелось выиграть Кубок, пройти как можно дальше. Сейчас нет времени расстраиваться - теперь мы сосредоточены на чемпионате", - сказал Митрюшкин.
"Был ли мужской разговор в раздевалке? Конечно, обсуждали вылет с ребятами. Остается только одно - выигрывать дальнейшие игры. Матч с "Акроном" был очень важен в этом плане", - отметил 30-летний вратарь.
После зимней паузы "Локомотив" провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) четыре матча, одержав в них две победы, один раз сыграв вничью и потерпев одно поражение. На перерыв на матчи сборных железнодорожники ушли на третьем месте, набрав 44 очка в 22 турах. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет 5 очков.
