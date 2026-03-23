Ликсутов: в Москве вырос выпуск мебели при поддержке города

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Московские компании, выпускающие мебель, нарастили при поддержке города производство продукции по итогам 2025 года, также выросли и производственные мощности, заявил заместитель московского мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что город активно увеличивает промышленный потенциал в данной отрасли.

"Компании выпускают широкий ассортимент изделий и поставляют их по всей стране и на зарубежные рынки. Например, по итогам прошлого года объем отгруженных товаров увеличился на 77,5%, а производство только в сегменте офисных стульев и кресел выросло в 3,3 раза по сравнению с 2024-м. За этим результатом – комплекс мер городской поддержки, которые реализуются по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Это помогает создавать новые высокотехнологичные площадки, формировать современные рабочие места и обеспечивать рынок качественными товарами", – приводит слова Ликсутова пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Так, на востоке столицы начал работу производственный корпус компании "Феликс" – он появился в рамках программы масштабных инвестиционных проектов в 2025 году. На базе предприятия появилось свыше 130 новых рабочих мест.

Как отметил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, сейчас компания будет строить второй объект в рамках масштабного инвестпроекта. Его площадь составит свыше 3,6 тысячи квадратных метров, на нем будут производить офисную, школьную и другие виды мебели.

"Ее будут изготавливать с использованием сырья, фурнитуры и лакокрасочных материалов российских производителей. На площадке создадут свыше 160 новых рабочих мест", – сказал Гарбузов.

Отмечается, что производство полного цикла на предприятии будет укомплектовано автоматизированными линиями и новыми ИТ-системами управления. По словам гендиректора компании Андрея Михайлова, работы на площадке начнутся в ближайшее время. Само завершение строительства планируется в конце 2026 года.

Программа масштабных инвестпроектов действует в Москве с 2016 года. Благодаря им у инвесторов есть возможность совершенствовать производственные, социальные и коммерческие объекты, при этом они обязуются создать новые рабочие места для жителей города.