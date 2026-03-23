02:17 23.03.2026
Юрист объяснила, кому и как можно сдавать ипотечную квартиру
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Многие россияне ошибочно полагают, что сдавать квартиру, купленную в ипотеку, запрещено. Однако закон трактует это иначе, объяснила агентству “Прайм” старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.
Согласно Гражданскому кодексу и закону об ипотеке, залогодатель не теряет права пользоваться жильем и даже извлекать из него доход.
Продажа недвижимости - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Экономист объяснил, почему россияне срочно избавляются от квартир
17 марта, 02:17
“Более того, условия договора, которые полностью лишают собственника права пользоваться жильем по назначению, признаются ничтожными. Поэтому передать ипотечную квартиру другому лицу для проживания собственник вправе”, - утверждает юрист.
Вопрос о согласии банка регулируется отдельно. По закону, если срок аренды не превышает срок кредитования, а квартира используется по назначению, формально разрешение кредитора не требуется.
Однако Чирикова предупреждает: банки часто прописывают в договорах индивидуальные условия, требующие уведомления или одобрения сделки. Прежде чем сдавать жилье, владельцам стоит внимательно изучить не только закон, но и свой договор с банком.
Риелторы отдают ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Юрист предупредил о рисках покупки подаренной квартиры
15 марта, 03:18
 
ЖильеОльга ЧириковаРЭУ имени Г. В. ПлехановаОбществоИпотекаАренда
 
 
