Юрист объяснила, кому и как можно сдавать ипотечную квартиру

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Многие россияне ошибочно полагают, что сдавать квартиру, купленную в ипотеку, запрещено. Однако закон трактует это иначе, объяснила агентству “Прайм” старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.

Согласно Гражданскому кодексу и закону об ипотеке, залогодатель не теряет права пользоваться жильем и даже извлекать из него доход.

“Более того, условия договора, которые полностью лишают собственника права пользоваться жильем по назначению, признаются ничтожными. Поэтому передать ипотечную квартиру другому лицу для проживания собственник вправе”, - утверждает юрист.

Вопрос о согласии банка регулируется отдельно. По закону, если срок аренды не превышает срок кредитования, а квартира используется по назначению, формально разрешение кредитора не требуется.