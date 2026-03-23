19:10 23.03.2026 (обновлено: 19:26 23.03.2026)
Курьерам мошенников избрали меры пресечения по делу об убийстве в Москве
© РИА Новости / Мария Девахина | Статуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда
Статуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Суд отправил под арест и домашний арест двух курьеров телефонных мошенников по делу о разбое и убийстве женщины в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУСК РФ по столице.
"По ходатайству следователей столичного СК еще двоим фигурантам уголовного дела о разбойном нападении на Строгинском бульваре избраны меры пресечения, связанные с лишением свободы", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе уточнили РИА Новости, что одному из курьеров суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, а другому - домашний арест.
По данным следствия, 13 марта мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры на Строгинском бульваре впустить мужчину. Находясь внутри, он нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений, от которых она скончалась на месте, после чего похитил денежные средства и ювелирные изделия.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранителями был задержан 17-летний студент одного из столичных колледжей. Он стал третьим фигурантом уголовного дела об убийстве предпринимательницы на северо-западе столицы 13 марта. По поручению организаторов он забрал у 22-летней соучастницы пакет, в котором находились похищенные у убитой деньги, ювелирные изделия и другие ценные предметы. Впоследствии он передал пакет соучастникам.
В субботу в СК РФ сообщили, что еще два курьера мошенников задержаны в рамках расследования дела об убийстве женщины и разбое на северо-западе столицы.
