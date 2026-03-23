Кумпилов: молодежная политика остается под контролем властей Адыгеи

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Молодежная политика в Адыгее остается в фокусе постоянного внимания властей, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"Мы понимаем, что сегодняшние юноши и девушки – будущее региона и страны, те, кому вскоре предстоит заниматься управленческой деятельностью, предпринимательством, работать в медицине и образовании, реализовывать социальные проекты. Поэтому делаем все, чтобы поддержать созидательные инициативы ребят, уже сегодня вовлекать их в развитие Адыгеи", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кумпилов подчеркнул, что для совершенствования образовательной среды и успешной самореализации юных жителей региона используются ресурсы нацпроектов "Молодежь и дети", "Кадры", президентской платформы "Россия – страна возможностей" и других федеральных инструментов. В регионе создаются и развиваются собственные мероприятия – например, слет талантливой молодежи "Фишт", региональный форум "Молодежь Адыгеи".

"В ряде городов России работает Ассоциация студентов Адыгеи, актив которой составляют наши ребята, уехавшие на обучение в крупные вузы страны", – сказал Кумпилов.

В 2025 году в Майкопе открылся региональный центр "Молодежь Адыгеи". В 2026 году появятся первые муниципальные молодежные центры в Теучежском и Шовгеновском районах.

"Поэтапно создадим такие центры во всех городах и районах Адыгеи", – отметил Кумпилов.

Также в регионе растет финансирование отрасли, подчеркнул глава Адыгеи. Так, в 2025 году на развитие молодежной политики в регионе было выделено 170 миллионов рублей, а годом ранее эта сумма составляла 130 миллионов рублей.