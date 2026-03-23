Юрист рассказал, можно ли попросить у работодателя ортопедическое кресло
Офисный сотрудник, имеющий проблемы со спиной, вправе просить у работодателя ортопедическое кресло, особенно если работа связана с длительным сидением,... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T15:56:00+03:00
Юрист Пирогов: сотрудник вправе попросить у руководства ортопедическое кресло
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Офисный сотрудник, имеющий проблемы со спиной, вправе просить у работодателя ортопедическое кресло, особенно если работа связана с длительным сидением, рассказал юрист Михаил Пирогов.
"Сотрудник вправе обратиться к руководству с просьбой обеспечить его ортопедическим креслом, особенно если работа связана с длительным сидением и у него есть проблемы со спиной, включая боли или медицинские диагнозы, такие как грыжа. Обеспечения эргономичной рабочей среды регулируется и внутренними корпоративными нормами, и законодательством об охране труда", - сказал он в беседе с NEWS.ru
Отмечается, что сотрудник может получить заключение врача о необходимости такого кресла. По словам экономиста, в крупных компаниях запрос обычно рассматривает отдел кадров или служба охраны труда.
"Многие организации имеют процедуры для рассмотрения запросов об обеспечивании ортопедическим креслом. Отдел кадров или служба охраны труда анализируют ситуацию и принимают такие решение. Если приобретение кресла невозможно сразу, можно рассмотреть временные меры: подставки под ноги, специальные подушки, возможность работы стоя с регулируемым столом, регулярные перерывы на разминку. Еще вариант - в крупных компаниях работодатель может организовать обучение сотрудников по правильной осанке", - резюмировал Пирогов.