Юрист рассказал, можно ли попросить у работодателя ортопедическое кресло

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Офисный сотрудник, имеющий проблемы со спиной, вправе просить у работодателя ортопедическое кресло, особенно если работа связана с длительным сидением, рассказал юрист Михаил Пирогов.

Отмечается, что сотрудник может получить заключение врача о необходимости такого кресла. По словам экономиста, в крупных компаниях запрос обычно рассматривает отдел кадров или служба охраны труда.

"Многие организации имеют процедуры для рассмотрения запросов об обеспечивании ортопедическим креслом. Отдел кадров или служба охраны труда анализируют ситуацию и принимают такие решение. Если приобретение кресла невозможно сразу, можно рассмотреть временные меры: подставки под ноги, специальные подушки, возможность работы стоя с регулируемым столом, регулярные перерывы на разминку. Еще вариант - в крупных компаниях работодатель может организовать обучение сотрудников по правильной осанке", - резюмировал Пирогов.