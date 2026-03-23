Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, можно ли попросить у работодателя ортопедическое кресло - РИА Новости, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/kreslo-2082413830.html
Юрист рассказал, можно ли попросить у работодателя ортопедическое кресло
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760205046_0:200:3149:1971_1920x0_80_0_0_59b421d2f9c39ce615901d2ed8986a14.jpg
https://ria.ru/20260126/obed-2070237815.html
https://ria.ru/20260317/zarplata-2081124963.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760205046_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_c2049e5ec5f35d75418c1dbf5d2ba81c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Юрист рассказал, можно ли попросить у работодателя ортопедическое кресло

Юрист Пирогов: сотрудник вправе попросить у руководства ортопедическое кресло

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники одного из офисов
Сотрудники одного из офисов - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Сотрудники одного из офисов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Офисный сотрудник, имеющий проблемы со спиной, вправе просить у работодателя ортопедическое кресло, особенно если работа связана с длительным сидением, рассказал юрист Михаил Пирогов.
"Сотрудник вправе обратиться к руководству с просьбой обеспечить его ортопедическим креслом, особенно если работа связана с длительным сидением и у него есть проблемы со спиной, включая боли или медицинские диагнозы, такие как грыжа. Обеспечения эргономичной рабочей среды регулируется и внутренними корпоративными нормами, и законодательством об охране труда", - сказал он в беседе с NEWS.ru.
Отмечается, что сотрудник может получить заключение врача о необходимости такого кресла. По словам экономиста, в крупных компаниях запрос обычно рассматривает отдел кадров или служба охраны труда.
"Многие организации имеют процедуры для рассмотрения запросов об обеспечивании ортопедическим креслом. Отдел кадров или служба охраны труда анализируют ситуацию и принимают такие решение. Если приобретение кресла невозможно сразу, можно рассмотреть временные меры: подставки под ноги, специальные подушки, возможность работы стоя с регулируемым столом, регулярные перерывы на разминку. Еще вариант - в крупных компаниях работодатель может организовать обучение сотрудников по правильной осанке", - резюмировал Пирогов.
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала