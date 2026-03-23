Виталий Королев дал поручения по восстановлению квартир в Зубцове
Виталий Королев дал поручения по восстановлению квартир в Зубцове - РИА Новости, 23.03.2026
Виталий Королев дал поручения по восстановлению квартир в Зубцове
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев провел оперативное совещание в Зубцове и дал поручения по восстановительным работам в многоэтажном доме, где в РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T09:45:00+03:00
2026-03-23T09:45:00+03:00
2026-03-23T09:45:00+03:00
жилье, виталий королев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Тверская область, Жилье, Виталий Королев, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Виталий Королев дал поручения по восстановлению квартир в Зубцове
Королев дал поручения по восстановлению квартир в Зубцове после атаки БПЛА
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев провел оперативное совещание в Зубцове и дал поручения по восстановительным работам в многоэтажном доме, где в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание в одной из квартир, сообщает пресс-служба регправительства.
Он поручил мобилизовать силы и средства на ликвидацию последствий, а также оперативно отрабатывать каждое обращение жителей. На месте Королев дал поручения региональному Минстрою совместно с муниципалитетом в течение дня представить перечень имущества, подлежащего восстановлению и ремонту.
"Поручил оперативно сформировать список квартир, подлежащих ремонту. Отработать каждое обращение граждан на предмет оказания необходимой помощи. Область окажет муниципалитету поддержку в восстановлении жилья и имущества. Благодарю наших граждан за слаженные действия и отсутствие паники", – приводит пресс-служба областного правительства слова Королева.
В настоящее время специальные службы проверяют жилой дом на предмет дальнейшей безопасности. Жильцы нижних этажей уже вернулись в квартиры, отметили в пресс-службе регправительства. По окончании специальных мероприятий жители 7-9 этажей смогут также вернуться в свое жилье.