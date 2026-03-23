Виталий Королев дал поручения по восстановлению квартир в Зубцове

Королев дал поручения по восстановлению квартир в доме в Тверской области

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев провел оперативное совещание в Зубцове и дал поручения по восстановительным работам в многоэтажном доме, где в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание в одной из квартир, сообщает пресс-служба регправительства.

Он поручил мобилизовать силы и средства на ликвидацию последствий, а также оперативно отрабатывать каждое обращение жителей. На месте Королев дал поручения региональному Минстрою совместно с муниципалитетом в течение дня представить перечень имущества, подлежащего восстановлению и ремонту.

"Поручил оперативно сформировать список квартир, подлежащих ремонту. Отработать каждое обращение граждан на предмет оказания необходимой помощи. Область окажет муниципалитету поддержку в восстановлении жилья и имущества. Благодарю наших граждан за слаженные действия и отсутствие паники", – приводит пресс-служба областного правительства слова Королева.