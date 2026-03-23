Главврача больницы на Урале заподозрили в превышении полномочий

ЧЕЛЯБИНСК, 23 мар - РИА Новости. Главного врача горбольницы №3 Копейска Челябинской области подозревают в превышении должностных полномочий, идут обыски по месту ее жительства и работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ РФ.
По данным УФСБ, установлено, что главный врач городской больницы №3 Копейска с 2023 по 2025 годы для выполнения госзадания и получения повышенных стимулирующих выплат из регионального бюджета внесла подложные сведения о лечении пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи.
"На основании представленных УФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности, СУСК России по Челябинской области в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
Проводятся следственные действия по местам жительства и работы подозреваемой, устанавливаются иные возможные факты противоправной деятельности, добавили в УФСБ.
