Эксперт предупредил о последствиях конфликта вокруг Ирана для энергетики - РИА Новости, 23.03.2026
15:23 23.03.2026
Эксперт предупредил о последствиях конфликта вокруг Ирана для энергетики
Эксперт предупредил о последствиях конфликта вокруг Ирана для энергетики - РИА Новости, 23.03.2026
Эксперт предупредил о последствиях конфликта вокруг Ирана для энергетики
Конфликт на Ближнем Востоке может стать причиной взрывного роста энергосберегающих технологий и вызвать энергокризис, подобный глобальному кризису 1970-х годов, РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T15:23:00+03:00
2026-03-23T15:23:00+03:00
в мире
иран
израиль
ближний восток
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
ближний восток
сша
в мире, иран, израиль, ближний восток, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Ближний Восток, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эксперт предупредил о последствиях конфликта вокруг Ирана для энергетики

Нежданов: конфликт на Ближнем Востоке чреват энергокризисом, как в 1970-е годы

Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке может стать причиной взрывного роста энергосберегающих технологий и вызвать энергокризис, подобный глобальному кризису 1970-х годов, заявил РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов.
Глобальный энергетический кризис 1970-х годов, начавшийся в октябре 1973 года, был вызван решением арабских стран, которые заявили, что не будут поставлять нефть странам, поддержавшим Израиль в ходе его конфликте с Сирией и Египтом.
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Новак заявил о крупнейшем за 40 лет энергокризисе в мире
18 марта, 19:56
"Конфликт на Ближнем Востоке может стать причиной нового глобального энергокризиса. Но рынок, сам того не осознавая... на уровне интуиции ждал такой сценарий. В конце концов у нас есть опыт 1970-х с серьезным энергокризисом, также вызванным событиями на Ближнем Востоке", - сказал собеседник агентства.
По его словам, нынешний кризис, в случае его разрастания, станет причиной взрывного роста еще более энергосберегающих технологий, поскольку это будет наиболее явным ответом на предупреждение нового энергокризиса.
Касательно Китая эксперт отметил, что эта страна действительно является крупным импортером энергоносителей из стран Ближнего Востока. "Хотя КНР и стремится к значительной диверсификации поставок, Ближневосточный регион занимает весомое место в стратегии китайской энергетической безопасности. Китай развивает отношения как с Ираном, так и с арабскими странами. Ранее Китаю удалось выступить посредником в ирано-саудовском урегулировании. Сегодня, же Китай последовательно выступает за дипломатическое решение возникшей проблемы и призывает стороны остановить конфликт", - подчеркнул Нежданов.
Аналитик не исключил возможность Китая выступить в данном конфликте посредником. "Гипотетически это возможно, однако здесь есть проблема - интересы США, которые, как мы видим, стремятся к капитуляции Ирана, чтобы на промежуточных выборах в США Трампу было что предъявить избирателю. Что, же до энергоресурсов, то у Китая диверсифицированы все поставки. Выпадение одной возможности всегда замещается другой", - подытожил собеседник РИА Новости.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о гибели мирных жителей и разрушениях. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На этом фоне в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
В Персидском заливе найден ресурс кратно дороже нефти
Вчера, 08:00
 
В миреИранИзраильБлижний ВостокСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
