Комтуа сыграет в первом матче серии плей-офф против минского "Динамо"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Динамо" Вячеслав Козлов сообщил журналистам, что канадский нападающий Максим Комтуа восстановился после травмы и готов принять участие в старте серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против минского "Динамо".