Игрок юношеской сборной Колумбии умер после потери сознания во время матча

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Полузащитник колумбийского клуба "Мильонариос" Сантьяго Кастрильон скончался в возрасте 18 лет после потери сознания во время матча первенства страны среди футболистов до 20 лет, сообщается на сайте клуба.
Уточняется, что футболист в субботу потерял сознание во время матча чемпионата среди игроков не старше 20 лет. Ему была оказана помощь врачами команды, после чего его доставили в медицинское учреждение, где он был помещен в отделение интенсивной терапии и находился под наблюдением специалистов в области сердечно-сосудистой системы. В воскресенье Кастрильон скончался в окружении семьи.
"Колумбийская федерация футбола (FCF) глубоко скорбит в связи со смертью Сантьяго Кастрильона, молодого футболиста клуба "Мильонариос", который недавно был вызван в сборную Колумбии до 19 лет на сбор, прошедший в январе в Боготе. Сантьяго запомнится своей страстью к футболу, самоотдачей в каждом моменте и радостью, с которой он играл. Выражаем самые искренние соболезнования его семье, близким и всем, кто его знал, в этот трудный момент", - отмечается на сайте FCF.
