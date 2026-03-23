Игрок юношеской сборной Колумбии умер после потери сознания во время матча - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
10:32 23.03.2026 (обновлено: 10:34 23.03.2026)
Игрок юношеской сборной Колумбии умер после потери сознания во время матча
Игрок юношеской сборной Колумбии умер после потери сознания во время матча - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
Игрок юношеской сборной Колумбии умер после потери сознания во время матча
Полузащитник колумбийского клуба "Мильонариос" Сантьяго Кастрильон скончался в возрасте 18 лет после потери сознания во время матча первенства страны среди... РИА Новости Спорт, 23.03.2026
спорт, колумбия, богота, сантьяго (город)
Спорт, Колумбия, Богота, Сантьяго (город), Футбол
Игрок юношеской сборной Колумбии умер после потери сознания во время матча

Колумбийский футболист Кастрильон умер после потери сознания во время матча

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Полузащитник колумбийского клуба "Мильонариос" Сантьяго Кастрильон скончался в возрасте 18 лет после потери сознания во время матча первенства страны среди футболистов до 20 лет, сообщается на сайте клуба.
Уточняется, что футболист в субботу потерял сознание во время матча чемпионата среди игроков не старше 20 лет. Ему была оказана помощь врачами команды, после чего его доставили в медицинское учреждение, где он был помещен в отделение интенсивной терапии и находился под наблюдением специалистов в области сердечно-сосудистой системы. В воскресенье Кастрильон скончался в окружении семьи.
"Колумбийская федерация футбола (FCF) глубоко скорбит в связи со смертью Сантьяго Кастрильона, молодого футболиста клуба "Мильонариос", который недавно был вызван в сборную Колумбии до 19 лет на сбор, прошедший в январе в Боготе. Сантьяго запомнится своей страстью к футболу, самоотдачей в каждом моменте и радостью, с которой он играл. Выражаем самые искренние соболезнования его семье, близким и всем, кто его знал, в этот трудный момент", - отмечается на сайте FCF.
