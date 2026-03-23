В Мурманской области завели дело о хищении 135 миллионов рублей на ГОЗ

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Уголовное дело о хищении более 135 миллионов рублей на гособоронзаказе заведено против должностных лиц АО "Никирэт" и ООО "Фортис" в Мурманской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники" Виталия Степина и Алексея Косоурова, а также ООО "Фортис" Дмитрия Лунева ", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в 2024 году заказчик заключил контракты с предприятиями на поставку и монтаж охранных систем. Степин, Косоуров и Лунев, отвечая за исполнение контрактов, похитили более 135 миллионов рублей, предоставив поддельные финансовые документы, что нанесло ущерб Минобороны России.